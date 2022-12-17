Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamaları:

"Galatasaray çok zor bir dönemden geçiyor ama ben ve ekip arkadaşlarım ümitsiz değiliz. Çünkü tünelin sonundaki ışığı görüyoruz.





O ışığa ulaşmak için hiç durmadan çalışıyoruz. Bu süreçte önem verdiğimiz projelerin başında Mecidiyeköy'deki rezidans projesi geliyor.

Bu faiz sarmalından çıkamazsak kimse kusura bakmasın, geleceği planlamamız imkansız. Rezidans projesinden meydana gelecek fonun, Kemerburgaz ve Florya projelerimize motor olacağını belirtmek istiyorum. Bu projelerin hızlanmasını sağlayacaktır."

"GALATASARAYLILARA SESLENİYORUM"

"Tüm Galatasaraylılara sesleniyorum. Artık kısır çekişmeleri, kutuplaşmaları değil; Galatasaray'ın geleceğini konuşmalıyız.

Cumhuriyetimizin 100. yılında her konuda olduğu gibi bunda da spor camiasına örnek olacağına inanıyorum."





"YORULMADIM, YORULMAYACAĞIM"

"Florya projesi için görüşmelerde sona geldik. İnşallah kısa süre içinde müjdeli haberi vereceğiz. Projeleri anlatmaktan yorulmadım, yorulmayacağım.

Spor salonu Galatasaray olmazsa olmaz projelerinden biri. Göçebe gibi erkek basketbol takımı bir yerde, kadın bir yerde judo başka bir yerde oynanıyor. Bunun giderilmesi lazım. Galatasaray bu sorunları çözmek zorundadır. Biz bunların hepsinin başlamasını sağlayacağız. Hep beraber temelini atacağız.

Bizden sonra gelecek olanlar devam ettirecek. Galatasaray'a ancak bu şekilde miras bırakabiliriz. Ben ve arkadaşlarım asla az ile yetinmiyoruz. Daha iyisini yapmak bizim boynumuzun borcu."

671 MİLYON TL ZARAR

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıkaya toplantıda, kulübün ilk 9 aylık dönemdeki mali raporları hakkında sunum gerçekleştirdi.

Sarıkaya, kulüp ve bağlı ortaklarının 30 Eylül 2022 itibari ile düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide raporlarına göre, 9 aylık dönem zararlarının 671 milyon TL olduğunu ifade etti.