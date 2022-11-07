Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Daha iyisini yapacağınızı biliyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Karagümrük galibiyeti sonrasında Beşiktaş karşısında da kazanarak Aslan’a derin bir nefes aldı. Derbi zaferiyle birlikte Cim Bom şampiyonluk için yeniden iddialı bir konuma geçerken, Başkan Dursun Özbek ve Erden Timur’un mücadele sonunda soyunma odasına indiği öğrenildi. Özbek’in, başta Buruk olmak üzere tüm teknik heyet ve oyuncuları tek tek tebrik etti.

‘Emin adımlarla...’

Özbek, şampiyonluk konusunda inancını belirtirken, bir motivasyon konuşması da yaptı. Özbek’in sözlerinden ön plana çıkanlar şöyle oldu: “En başından beri ilk günden beri hepinize inandık. Daha iyi olacağımızı biliyoruz. Şampiyonluk yolunda her maç bizim için önemli. Bu ekip kenetlenirse her şeyi başarabilir. Şimdi emin adımlarla yolumuza devam etmeliyiz.”

Metin Karabaş







