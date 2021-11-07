Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan son dakika açıklaması geldi. Karagümrük beraberliğinin ardından yönetim kanadı sessizliğini korurken Başkan Elmas twitter hesabından paylaşım yaptı.

Burak Elmas'ın paylaşımı...

Galatasarayımızın geleceğini anlık tepkilere ve bu tepkilere verilen reaksiyonlara teslim etmeyeceğiz. Galatasarayımız için doğru bildiğimiz yolda korkmadan ve kişisel hiçbir kaygı duymadan cesaretle yolumuza devam edeceğiz. Galatasaraylılık bir davranış ve düşünce biçimidir.







