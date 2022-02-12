Galatasaray Başkanı Burak Elmas sarı-kırmızılı kulübün mevcut durumunu değerlendirdi. Sözcü gazetesine röportaj veren Elmas, Domenec Torrent'in sözleşmesiyle ilgili detayları paylaşırken yeni transferlerle ilgili de açıklamalarda bulundu. Burak Elmas ayrıca taraftarın tepkilerini normal bulduğunu söyledi.

İşte o açıklamaları:

“Tepkileri son derece haklı ve normal buluyorum. Futbol takımı bu puandayken ben de tribünde olsam isyan ederdim. Belki de ‘Yönetim istifa' diye bağırabilirdim. Tepkinin peşine takılan kötü niyetli insanlar var. Bunu kabul etmiyorum. Bana ve yönetimime orantısız bir tepki var. Taraftar maç sonucuna bakar. Finansal duruma, borca bakmaz. Onun için 3-4 senelik planlar yapmak kolay değil. Böyle bir puan durumunu kim düşünebilir? Kaliteli ayaklarımız var.”

"Galatasaray'ın geleceğini kurtarmayı planlıyorum"

"Ben Galatasaray'ın geleceğini kurtarmayı planlıyorum. Hemen olmayabilir. Taraftar tepki verebilir ama üyelerimizin bir bölümü, sıkıntıların farkında olup destek vermesi gerekirken seçim ve başkanlık için uğraşıyor. Fikri olan varsa gelsin bize yardım etsin. Ben ‘Başkanım' diye ortalıkta gezen biri değilim. Yaptığım basın toplantısında ekibine yönelik sistematik saldırıların önüne geçmek için ‘Kararı ben aldım' dedim."

"Sistematik bir saldırı var"

"Sistematik bir saldırı var. Bu saldırı, bizim üzerimizden Galatasaray'a yapılıyor. Sistematik saldırıyı yapan basın mensupları var. Trol hesap tutanlar var. Maalesef çok az sayıda olmakla beraber içinde Galatasaraylılar da var. Son 20 yıldaki olaylar Galatasaray'da kırılmalara neden oldu. Bu da Galatasaray'da ayrışmalara yol açtı. Galatasaray'ın en büyük problemi, başarı ve başarısızlıkların kişilere zimmetlenmesi. Kişilerden hesap soruyor ya da takdir ediyoruz. Arkasındaki başarı ve sorunlarla ilgilenmiyoruz. Kişiler gittiği zaman sorun bitti sanıyoruz. Ancak bitmiyor. Hâlbuki sevgi ortamı yaratmamız lazım. Tevazu ve iyi niyet, zaaf olarak görülüyor."

Domenec Torrent'in tazminatı var mı?

"Torrent’in sözleşmesinde tazminat maddesi yok. 1 buçuk senelik kontratı var. Yazılan maaş rakamları da doğru değil. Takımla iyi çalışıyor. Zıplama olacak, bir galibiyet lazım. Oyuncular için de çok zor. Yuhalanmak, ıslıklanmak onlar için de çok kolay değil."

"Feghouli ile konuşacağız"

“Muslera’nın sakatlanması iyi olmadı. Gomis geldi, toparlayıcı rol oynuyor. Yabancıların kontratlarına bakacağız. Feghouli ile konuşacağız. Daha karar vermedik. Seneye bir yabancı daha düşecek. Yerli transfer için yine atılımımız olacak. Campos da gözlemci ekibimizle çalışıyor.”

Inaki Pena takımda kalacak mı?

"Gomis’i özellikle aldık. Yarattığımız gol fırsatını gole çevirme oranımız çok düşüktü. Gomis burayı ve takımı çok iyi biliyor. İnisiyatif alan bir oyuncu. Pena sezon sonu gidecek. Kalmaz. Geri almak şartıyla gönderdiler. Dortmund'un kalecisi (Bürki), Okan ve Sinan Bolat ile görüştük. Kulüpleri izin vermedi."

"Toplam maliyeti 30-35 milyon euro'ya çekmeye çalışacağız"

“Radikal bir şekilde kadro maliyetini düşüreceğiz. Toplam maliyeti 30-35 milyon euro bandına çekmeye çalışacağız. Bu, kadro kalitesini düşürmez. 80-85 milyon Euro harcadığımız ama şampiyon olmadığımız dönemler oldu. Satmak için bir oyuncunun istenmesi lazım. Yapmak istediğimiz, bir değil birkaç yıllık kadro. Bu kadro da eleştirildiği kadar kötü değil. Çok iyi başladık ama hak etmediğimiz sonuçlar aldık.”

"Kayınpederim Faruk Süren istemedi, ben zoru seçtim"

"Eleştiri, bu koltuğun gereği. Kayınpederim Faruk Süren bu işlere girmemi istemedi. Yakınlarımın çoğu da ‘Girme' dedi. Ben kimseyi dinlemedim. Seçimi kaybetseydim ‘Biz demiştik' konuşmaları hazırdı. Şimdi de birçok tanıdığımın konuşması hazır. Kolay bir yol seçebilirdim ama zoru seçtim. Faruk Başkan ‘Bizi dinlemiyorsun' dedi bu işlere girince. Galatasaray konusunda çok anlaşamadığımız nokta var."

"Ali Koç ile çıkarımız ortak"

“Ligin marka değeri çok önemli. Birbirimizle kavga edersek, ufalan pastada daha çok sıkıntı yaşarız. Büyükler olarak birlikte hareket etmeliyiz. Hakemler, naklen yayın, cezalar konusunda birlikte çalışmamız lazım. Ali Koç ile iletişimimiz ortak çıkarlar adına önemli.”