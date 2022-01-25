Tarihinin en kötü günlerini yaşayan Galatasaray ’da Başkan Burak Elmas ve ekibi, kurtuluş planını hazırladı. Buna göre çözüm transferde bulundu. Başkan Elmas ve ekibi, son kozunu transfer yaparak gerçekleştirecek.

Bu şekilde takımı toparlamayı düşünen Başkan Elmas, UEFA Avrupa Ligi ve mart ayında yapılacak mali ve idari kongre öncesinde elini güçlendirmek istiyor. Taraftarın büyük protestosu ve camianın “erken seçim” baskısı karşısında sessiz kalan Elmas, transfer operasyonunu bizzat yürütüyor. Galatasaray Başkanı, yaklaşan kongre öncesi bu şekilde sarı-kırmızılıların tepkilerini azaltacak.

Domenec Torrent’in de isteklerini göz önünde bulunduracak olan sarı-kırmızılı kulübün patronu, verilen arayı fırsat olarak görüyor. İspanyol çalıştırıcının verdiği isimlere yoğunlaşma kararı alan Elmas en geç hafta sonuna kadar 6 ve 8 numara problemini çözmek istiyor.

Gedson’a soğuk

Gedson Fernandes için Benfica’yla pazarlık sürerken, 23 yaşındaki futbolcunun Portekiz kulübünün sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istemesi problem çıkardı. Ayrıca teknik direktör Domenec Torrent’in de Fernandes’in 6 aydır oynamamasından dolayı bazı çekinceleri bulunduğu ve daha hazır bir isim istediği öğrenildi. (Skorer)