23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı'nda Galatasaray 'ın başkanı Emir Nabi Kırmızı oldu.

O anları Galatasaray Sportif A.Ş yönetim kurulu üyesi Nihat Kırmızı sosyal medya hesabından paylaştı.

Nihat Kırmızı paylaşımında

"23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Emir Nabi Kırmızı başkan Cimbom şampiyon 💛❤️🦁🦁🦁geleceğimizi emanet edeceğimiz Tüm çocuklarımızın bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı...







