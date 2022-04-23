23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı'nda Galatasaray 'ın başkanı Emir Nabi Kırmızı oldu.
O anları Galatasaray Sportif A.Ş yönetim kurulu üyesi Nihat Kırmızı sosyal medya hesabından paylaştı.
Nihat Kırmızı paylaşımında
"23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Emir Nabi Kırmızı başkan Cimbom şampiyon 💛❤️🦁🦁🦁geleceğimizi emanet edeceğimiz Tüm çocuklarımızın bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı...
https://twitter.com/nihatkirmizi1/status/1517784295485718529?s=20&t=t5BHO5qsP6ROHQXtage23w