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Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın koltuğuna Emir Nabi Kırmızı oturdu

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı'nda Galatasaray'ın başkanı Emir Nabi Kırmızı oldu.

23 Nisan 2022, Cumartesi 12:44 Son Güncelleme:
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın koltuğuna Emir Nabi Kırmızı oturdu

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı'nda Galatasaray 'ın başkanı Emir Nabi Kırmızı oldu. 

O anları Galatasaray Sportif A.Ş yönetim kurulu üyesi Nihat Kırmızı sosyal medya hesabından paylaştı.

Nihat Kırmızı paylaşımında

"23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Emir Nabi Kırmızı başkan Cimbom şampiyon 💛❤️🦁🦁🦁geleceğimizi emanet edeceğimiz Tüm çocuklarımızın bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı...



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