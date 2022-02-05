Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Adana'dan gelen orta okul öğrencilerini Galatasaray kulübünde ağırladı.

Akşam'da yer alan habere göre; Önceki gün, Adana Ortaokulu 8. Sınıf'ta okuyan başarılı öğrenciler, beraberindeki öğretmenleri Coşar Bulut'la birlikte, Galatasaray Lisesi'ni ve Galatasaray Kulübü'nü ziyaret etti.

İkinci Başkan Ali Polat Bengiserp'in ağırladığı öğrenciler daha sonra Başkan Burak Elmas ile de tanışıp, sohbet etme fırsatı buldu.

"Fatih Hoca'nın memleketinden başka takım tutan çıkmaz"

Sohbet sırasında Başkan Elmas öğrencilere, "Hiç başka takım tutan yok mu? Hepiniz Galatasaraylı mısınız?" diye sordu.

Öğrencilerin cevabı, "Fatih Hoca'nın memleketinden başka takım tutan çıkmaz" şeklinde oldu. Bunu duyan Burak Elmas, "Çok sevindim." karşılığını verdi.











