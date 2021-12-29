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Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ı iki böcekle dinlemişler!

Galatasaray Spor Kulübü 15 gündür bu skandalla çalkalanıyor. İddialara göre Başkan Burak Elmas’ın odasında gizlenmiş iki adet ortam dinleme cihazı bulundu!

29 Aralık 2021, Çarşamba 11:58 Son Güncelleme:
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ı iki böcekle dinlemişler!

Galatasaray ’da uzun zamandır gündemi işgal eden ‘köstebek’ iddialarında önemli gelişmeler yaşandı.

Geçen sezon Fatih Terim, özel konuşmaların daha evine gitmeden sızdırılmasından şikayet etmiş ve ‘köstebek’ imasında bulunmuştu.

Terim’den sonra Başkan Burak Elmas da aynı dertten yakınıp, “Nasıl oluyor da konuştuğumuz her şeyi dışarıdan duyuyoruz” diye serzenişte bulunmuştu.

Hürriyet'in haberine göre Başkan Elmas, konunun peşini bırakmadı ve özel bir ekiple odasında arama yaptırınca, herkesi şok eden olay yaşandı. Odasında “böcek” tabir edilen iki adet ortam dinleme cihazı bulunan Elmas’ın hemen gerekli tedbirleri aldığı konuşuluyor.

Böceklerin kimin tarafından yerleştirildiği ya da ne zamandan beri konuşulanların dinlendiği henüz bilinmiyor. Ancak bu konunun yargıya intikal etmesi an meselesi...

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