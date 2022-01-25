Galatasaray Başkanı Burak Elmas konuşuyor (Canlı aktarıyoruz)

Süper Lig 'de çıktığı son 12 maçta sadece 1 galibiyet alabilen ve ateş hattına doğru gerileyen, Türkiye Kupası'na erken havlu atan Galatasaray 'da Başkan Burak Elmas sessizliğini bozuyor. Başkan Elmas'ın Fatih Terim'in ayrılık süreci, transferler, Domenec Torrent tercihi ve birçok konuda açıklama yapması bekleniyor. Habertürk’te Fatih Altaylı'nın moderatörlüğünde Teke Tek programının canlı yayın konuğu olan Burak Elmas'ın açıklamalarını canlı aktarıyoruz.

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'Fikir ayrılıkları olabiliyor'

''Seçim dönemi çalıştığınız ekiple seçimden sonra icraata geçtiğiniz zaman fikir ayrılıkları olabiliyor. Böyle durumlarda dostça yolları ayırmak son derece doğal. Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarımızın seçiminden pişman değilim.''

'Transferleri Fatih hocamızın onayıyla yaptık'

''Scouting departmanımızın hocamıza sunduğu ve hocamızın da istediği bir liste vardı. Buradan birçok oyuncuyla görüştük. Listede bulunan oyuncuları hocamızın da onayıyla transfer ettik. Takım da böyle kuruldu. Konuşulduğu gibi 35 milyon Euro değil, 21 milyon Euro civarında uzun vadeli ödemelerle alınan oyunculardır. Yaptığımız transferlerin tamamının evraklarını denetleme kurulumuza teslim ettik. Ghezzal'ın maliyetinin 4 milyon Euro'ya geldiğini ve Galatasaray'ın geleceği için bu kararı almamamız gerektiğini belirttim.''

'Hiçbir yönetici oyuncuları kendi kafasına göre getirmedi'

''Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılımla 25 milyon Euro paranın da bir daha olmayacağı resme hazırlanıyor Bu sene ikinci olan Galatasaray, 4 ön eleme oynadı. Tabi bizim elendiğimiz takım, Konferans Ligi'ne kaldı biz Avrupa Ligi'nde devam ediyoruz. Listede olan, oyuncularımızın da istediği oyunculardı. O istek doğrultusunda bu oyuncuları transfer ettik. Hiçbir yönetici gidip de bu oyuncuları kendi kafasına göre getirmedi.

'Aldatılma' kelimesinin içeriğini doldurmak lazım

''Fatih Terim ile çalışma arzumu söylemem çok doğal. Seçimi gecikmiş ve sezona hemen başlayacak bir kulübün başkan veya yönetim kurulunun bunu söylemesi gayet doğal. 'Aldatılma' kelimesinin içeriğini doldurmak lazım. Orada ne kastettiğini bilmiyorum. Bu projenin Galatasaray için mecburiyet olduğunu düşünüyordum. Hocamız da bu konuda benimle hemfikirdi.

''Galatasaray'a bir şey olabilir ve biz bunu engellemek zorundayız'

''Bunu bir küçülme olarak algılamak çok yanlış. Bu, bir küçülme değil. Avrupa'da bizim yarı bütçemizde takımlar Şampiyonlar Ligi'nde ciddi başarılar elde edip liglerini de domine edebiliyorlar. Galatasaray küçülmüyor fakat eski alışkanlıklarımızla, 'Galatasaray'a bir şey olmaz' diyerek bugünlere gelindi. Galatasaray'a bir şey olabilir ve biz bunu engellemek zorundayız. Eleştiri olacağını göze alarak geldik.

'Federasyon, Galatasaray karşıtı

''Karşımızda ciddi anlamda da Galatasaray karşıtı olduğunu düşündüğüm bir federasyon var. Yönetimler için en kolayı, başarısız olduğunuz zaman hakemlerin arkasına sığınmaktır. Hakemlerin arkasına sığındığınız zaman, takımınızla ilgili problemleri hasır altı ediyorsunuz. Bunu yapmak istemedik. Elbette hakemlerle ilgili ciddi sorunlar var.''

'Organize şekilde yapıldığını düşünüyorum'

''Hakemlerin yaptığı ciddi hatalar oldu. Bana göre bazı hataların üst üste organize şekilde yapıldığını düşünüyorum. Hatta bizim yönetimden gitmemizi isteyenler federasyonda var ve onun için operasyon yaptıklarını dahi düşündüm, düşünüyorum.''

'Çok sert konuşmalar yaptık'

''Hocamız 6 maç ceza alacaktı. Benzer fiilleri yapan diğer hocalara 1 maç ceza veriyorsanız burada bir adaletsizlik var. Bu adaletsizlik ile ilgili çok sert konuşmalar yaptık. İstifayı talep etmediğimi, bunun bir zaruriyet olduğunu söyledim. Türk futbolu doğru yönetilmezse bizler borçlarımızı ödeyemeyeceğiz. Özellikle bizim 4-5 maçlık sürecimiz var. Üst üste hakem hatalarıyla sonuca etki edilen maçlarımız oldu.''

'Projelerimizi 2 aylık sunmadık'

''Asla yalan söylemedik. Projelerimizi 2 aylık sunmadık ki... 3 senede bu projeleri gerçekleştireceğimizi söyledik. İstediğimiz rakamlarda sponsorluklar olmadı. Bunları yapmak için taahhüdümüz devam ediyor, uğraşıyoruz ve yapacağız da.''