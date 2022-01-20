Galatasaray Kulübü, geçmişte Lille ve Monaco gibi kulüplerde Sportif Direktör olarak görev yapan Luis Campos'u İstanbul'a davet etmişti.

57 yaşındaki ünlü futbol adamı dün akşam saatlerinde Türkiye'ye gelmişti.

Elmas - Campos görüşmesi gerçekleşti!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas Türkiye'ye davet edilen ünlü sportif direktör Luis Campos'la bugün sabah saatlerinde 2-3 saat süren bir toplantı yaptı.

Görüşmenin oldukça olumlu geçtiği ikilinin bazı konularda fikir birliğine vardığı öğrenildi.

Burak Elmas ve Luis Campos bugün oynanacak Kasımpaşa maçını beraber tribünde izleyecek. Görüşmelerin bundan sonra da devam edeceği ve bir yol haritası çizileceği belirtiliyor.









Transferden sorumlu olacak!

27 yaşındaki Portekizli futbol adamının sarı-kırmızılı takımda transferden sorumlu danışman olarak görev yapması bekleniyor.

Yakup Çınar - Fanatik Özel