Galatasaray Başkanı Burak Elmas konuşuyor (CANLI)

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, kulüp televizyonu GS TV'de 100 günlük faaliyetleri ile ilgili açıklamalarda bulunuyor. Seçim vaatlerinden olan şeffaflık ilkesi adına bu sunumu yapan Elmas'ın birçok konu hakkında detaylı bilgi vermesi bekleniyor.

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"100 günlük projelerimizin büyük bir bölümünü gerçekleştirdik, başka ihtiyaçlar olduğunu da hissettik ve vaatlerimiz dışında ekstra çalışmalarımız oldu. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki vaat ettiğimiz projelerin %77.1'ini gerçekleştirdik."