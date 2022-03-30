Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Çalışmaya devam edeceğiz!

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray 'da gerçekleşen olağan genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen ve başkanlığı bırakacak olan Burak Elmas, 68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’ne katıldı.,

İlk olarak Gillette Milliyeti Yılın Sporcusu Ödül Töreni’nin Türk sporu için çok kıymetli olduğunu belirten Elmas, “Türk sporuna hizmet edenleri onurlandıran bir organizasyon. Çünkü bizler teşvik konusunda iyi işler çıkaramayan bir ülkeyiz. Ama bu tören, bu sporcularımızın onurlandırılmasıyla taçlandığı bir gece. Uzun bir süredir devam ediyor. Çok anlamlı bir tören. O yüzden burada olmaktan çok mutluyum” diye konuştu.

Sarı-Kırmızılılar'ın patronu seçimle ilgili, "Galatasaray Genel Kurulu bir karar verdi. Galatasaray, zor bir dönem geçiriyor ve buradaki en önemli şey, Galatasaray'ı en kuvvetli şekilde buradan çıkarmak. Üzerimize düşen her şeyi, görevimizin son gününe kadar yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Her türlü sonuçta Galatasaray'ın iyi olmasını istediğini söyleyen Elmas, "Burada alınan kararın gereği olarak seçim kararı aldık. Galatasaray Genel Kurulu’nun verdiği kararın gereğini yaptık ve Galatasaray’ın önünü açtık. Diğer konuları tartışmaya gerek bile yok. Umarım bundan sonra Galatasaray için hayırlı şeyler olur. Biz Galatasaraylıyız. Galatasaray için çalışmaya her Galatasaraylı gibi devam edeceğiz. Galatasaray için endişelenmeye ve sevinmeye de devam edeceğiz" dedi.







