Galatasaray başkan adayları Torrent kararını verdi!

Galatasaray ’da Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Domenec Torrent, başarısız performansı sonrasında kredisini tüketti. Sarı kırmızılıların kötü gidişatı ve çıktığı 14 maçta 1.07 puan ortalaması ile tarihin en başarısız teknik adam performansına imza atan İspanyol teknik adam ile kulübün başkanı kim olursa olsun yollar ayrılacak.

KAPANIŞA KADAR GÖREVDE KALACAK

Kulüpte 30 Nisan 2022’de gerçekleşmesi beklenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da göreve talip olan adaylar Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu Torrent ile çalışmayacak. Ancak Domenec Torrent sezonu Galatasaray’da tamamlayacak. Göreve seçilecek olan başkan, kulüp menfaatlerini göz önüne alarak hemen bir değişime imza atmayacak. 30 Nisan’daki seçimin ardından ligin bitimine 4 hafta kalacağı için bu son maçlarda da teknik patron Torrent olacak.

HEDEF ANLAŞARAK YOLLARI AYIRMAK

Sezonun bitimi ile birlikte başkanlık yarışını Metin Öztürk ya da Eşref Hamamcıoğlu ikilisinden hangisi kazanırsa İspanyol çalıştırıcı ile lig sona erdikten sonra masaya oturacak.

2022-23 sezonu için de kontratı ve 1.5 milyon Euro’luk tazminatı bulunan Torrent ile sözleşme feshi yerine alacağı rakamda indirime gitmesi için uzlaşma yoluna gidilecek. (Hürriyet)