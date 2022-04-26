Galatasaray 'ın başkan adaylarından birisi olan Metin Öztürk, FANATİK'e özel açıklamalarda bulundu. Öztürk, Antalyaspor'la yaşanan Nuri Şahin polemiği hakkında konuştu ve genç teknik adam için çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Metin Öztürk'ün Nuri Şahin ve teknik direktör açıklaması:

"Nuri Şahin ile hiç görüşmedik. Zaten mevcut hocamız var. Bakarsınız Torrent ile konuştuğumuzda bizi projeleri ile ikna eder. Ama hocamızla yolları ayırdığımızda benim tercihim Türk hocadır dedim. Galatasaray'la özdeşleşmemiş biri ile masaya oturmamız mümkün değil. Kimya tutmaz. Nuri Şahin konusunun nereden çıktığını bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla bir antrenör lisansı yok. Bu tip hocalar biliyorsunuz bir anda 5 maç, 7 maç kazanır sonra bir anda çökerler. Galatasaray'ın böyle bir riske girecek durumu yok. Bence Nuri Şahin hocanın menacerinden kaynaklanan, hocasını parlatıp Antalyaspor'la iyi bir kontrat yapabilmesi ile ilgili bir durum..."

'Okan hoca önceliğimiz'

"Geleceği olan bir hocamızdır. İnşallah 5-6 sene sonra Milli Takımımızda görürüz. Ama şu anda Galatasaray'a gelebilecek çapta bir hoca değil. Biz hiç ilgilenmedik. Beğendiğimizi söyledik. Hâlâ da beğenim devam ediyor. Ama Nuri Şahin hocanın şu anda Galatasaray'ı kaldırması çok zor. O ancak orta sıra takımlarla ilerler ve pişer, 4-5 sene sonra Galatasaray'ın alternatiflerinden biri olur. Okan Buruk ise mevcut hocayla çalışmazsak öncelikli düşündüğümüz isimlerden biri. Ne kendisi ne de menaceriyle görüşmedik. Benim şu an Galatasaray adına biriyle konuşmaya hakkım yok."

Metin Karabaş



