Geçen yıl 19 Haziran'da yapılan seçimde 897 oy alarak üçüncü olan ve bu kez 30 Nisan'daki kongrede Eşref Hamamcıoğlu ile yarışacak olan Metin Öztürk, planlarını, hedeflerini FANATİK'e anlattı. Transferlerden teknik direktör işine kadar her soruya çok önemli cevaplar veren Öztürk'ün sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

'Bankalar Birliği'nden çıkacağız'

" Galatasaray 'ı iki koldan yöneteceğiz. Biri şampiyonluk yarışındaki Galatasaray, diğeri ise hızlıca borçlarını ödeyecek, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacak olan Galatasaray. Elimizdeki bütçeyi sonuna kadar zorlayacağız. Gerekli tüm transferleri yapacağız. Aslında doğal bir transferle karşı karşıyayız. 10 oyuncumuz kiralıktan dönecek. Bunların hepsi Galatasaray'a katkı sağlayacak pırıl pırıl gençler. Bunun dışında da eksik transferleri Haziran ortasına kadar bitirmiş oluruz."

'Orta sahayı toparlayacağız'

"Kiralıktan dönenlerden hemen değerlendirmeyi düşündüğümüz Yunus, Emre Akbaba, Okan ve Oğulcan var. Bunları şahsen çok beğeniyorum. Biz geçen sene Oğulcan’ı da yaktık. O kavgaların içine soktuk. Madem 1.2 milyon Euro’yu ödeyecektik bu gürültüyü neden koparttık? Çocuğun da futbolu sekteye uğradı. Biz bunları kazanacağız. Ama özellikle orta saha bizim en dağıldığımız, eksiğimizin en net olduğu bölge. Bırakın teknik heyeti, taraftar da orta sahanın dağıldığını görüyor. Orta saha insanın omurgası gibidir. Biz bu omurgayı yeniden yapacağız."

'Hakan Çalhanoğlu'nu düşündük'

"Galatasaray’da yıldız oyuncu ve transfer işi bitmez. Doğru paraya almak önemli. Örneğin Belhanda geçen sene kalsaydı şampiyon olurduk. Sonra Belhanda yarı paraya Adana Demirspor’a gitti. Biz geçen sene ihtiyacımızın 10 numara olduğunu düşünüyorduk. Bu arayışlar içerisindeyken menacerlerle görüştüm. Hakan Çalhanoğlu ile hiç konuşmadık ama düşündüğümüz oyunculardan bir tanesiydi. Fedakârlıklar ve çözümlerle bize gelebilirdi, biz de bugünkü sıkıntıları yaşamazdık. O gün bonservisi elindeydi. Şimdi bir kulüpte."

'Toplantılar Florya'da olacak'

"Sportif A.Ş. üyelerimizden biri Levent Nazifoğlu olacak. Nazifoğlu ilk defa bu işe talip olmuyor. Daha önce Dursun Özbek döneminde de Florya’dan sorumluydu. Alp Yalman başkanımız ile yönetimdeydi. Ayrıca her gün ben, ikinci başkanım ve başkan yardımcılarım Florya’da olacağız. Nazifoğlu ve ekibi gelip toplantılara katılacak. Şunu bilin ki bütçemiz ne olursa olsun transfer konusunu sonuna kadar zorlayacağız. Gerekirse cebimizden para vereceğiz, teknik heyeti ve taraftarı mutlu edecek oyuncuları alacağız. O yüzden içimiz çok rahat, taraftarımız bayrakları hazırlasın."

Feda dönemi olmayacak'

"Bu sene tarih olarak daha şanslıyız. 30 Nisan'da seçiliyoruz. 9 Mayıs'ta mazbatayı alıp ilk toplantımızı 10 Mayıs'ta yapabiliyoruz. Zaten ondan kısa bir süre sonra da lig bitiyor. Şu anki hocamız bize teknik raporunu verecek ondan sonra nasıl bir transfer ve hoca politikası izleyeceğimize karar vereceğiz. Ama Galatasaray'ın tek yolu şampiyonluktur, biz yönetim kurulu olarak her türlü fedakârlığı yapacağız. Galatasaray'da bir feda dönemi olmayacak illa bir fedakârlık gerekirse bunu yönetim kurulu yapacak."

'Saha & kasa kadar masa da önemli'

"Sahada, masada, kasada Galatasaray'ın en iyi ve güçlü şekilde olması lazım. Kasa işini yönetimle beraber, saha işini de şampiyonluğa ulaşacak bir takım kurarak hallediyoruz. Bir de masa işi var. Masa işinin ne kadar önemli olduğunu geçen sene şampiyonluğu bir gol averajla kaybederek bir kez daha gördük. Fatih hocamıza ve oyuncularımıza verilen ağır cezalarla Galatasaray’ın hakları yendi. Bugün MHK dağıldı, hakemler görevden alındı, tekrar geri geldi. Galatasaray’ın isyanında ne kadar haklı olduğunu görüyoruz. Bir dahaki federasyonda Galatasaray mutlaka bir yönetim kurulu üyesi ile temsil edilecek."

'Tüzük değişmezse kurul yapamayacağız'

"Eylül'ün son haftasında tüzük kongresi yapacağız. 2-3 basit maddeyi değiştireceğiz. Birincisi mali genel kurulun iki güne çıkması. İkincisi, A.Ş. ve dernek bilançosu aynı güne denk gelecek. Bir diğeri ise idari ve mali ibra. Şu anda Dernekler Masası net bir şekilde şunu söylüyor: İdari ya da mali ibra olmaz, ibra tektir. Biz de bu ibra olayını tek çatı altına getireceğiz. Bunu yapmazsak artık Dernekler Masası genel kurul yapmamıza izin vermeyecek."

'Terim'in hocalık bölümü tamamlandı'

"Fatih Terim bizim divan üyemiz. Fatih hocadan başka şekilde faydalanmak lazım. Şu anki yangını söndürürken olacak ekibin içinde Fatih hoca ile ilgili yapabilecek hiçbir şey yok. Belki de bir sonraki seçimde başkan adayı olacak. Beckenbauer yaptı biliyorsunuz Bayern'de. Artık hoca o seviyeye geçti. Yani hocalık bölümü en azından Galatasaray tarafında tamamlandı. Yönetici olabilir, ombudsman olabilir. Akıl hocası olabilir. Geçen sefer de bu popülizmin içinde olmadık. Seçimi büyük oranda etkilemiştir. Şimdi 40 oyla kazandığınız bir seçimde 20 oy yer değiştirirse dengeler farklı olur. Fatih hoca seçimi 20 oydan fazla etkilemiştir."

Metin Karabaş



