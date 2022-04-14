Burak Elmas ve yönetiminin idari yönden ibra edilmemesi sonrasında 30 Nisan'da başkanlık seçimi gerçekleştirecek olan Galatasaray 'da adaylardan, Eşref Hamamcıoğlu'ndan flaş bir açıklama geldi. 'Barış için maç' sloganıyla oynanan ve 3-1 kaybedilen Dinamo Kiev hazırlık maçının ardından Hamamcıoğlu göreve gelmesi halinde mevcut teknik direktör Domenec Torrent'le çalışmayacağını açıkladı!

'Domenec Torrent hakkında' başlıklı açıklamasında Eşref Hamamcıoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanlık seçimi teknik direktör konusuna tekrar indirgenmemeli. Bunun sakıncalarını hep beraber gözlemledik ve yaşadık. Sayın Torrent'in vereceği yıl sonu raporu ve sözleşme koşulları ilgili arkadaşlarımız tarafından incelenerek, yönetim kuruluna sunulacaktır. Torrent'i ligin son maçına kadar elinden geldiğince işini yapar tutmak önemli zira TFF lig maçlarında galibiyet başına 2,7 milyon TL prim ödüyor. Geçen dönemde yetki bizde olsaydı Fatih hoca ile sezon ortası yolları ayırmazdık, ilk tercihimiz de Torrent olmazdı. Dolayısıyla Sayın Torrent bizim orta ve uzun vadeli planlarımız arasında yok. Futbol şubemizi yönetecek profesyonel ekibimizin elinde DNA'sı Galatasaray ile uyuşacak kısa aday listesi var, ancak hiç kimse seçilmeden önce "şu kişi ile anlaştık veya görüşüyoruz" iddiasında bulunamaz. Teknik direktörde bulunması gereken yetkinlikleri ve buna bağlı performans kriterlerimizi hazırladık."







