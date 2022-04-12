Galatasaray 'da Olağan Mali Genel Kurul'da Başkan Burak Elmas yönetiminin idari açıdan ibra edilmemesinin ardından seçim kararı alınmıştı. 30 Nisan'da seçime gidecek olan Sarı-Kırmızılılar'da Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Camiaya çağrı yapan Hamamcıoğlu, "Fikri, irfanı ve vicdanı hür insanların bir arada olduğu Kulübümüzde Başkan adaylarının görüş, düşünce ve projelerini kamuoyuna açık bir platformda özgürce tartışmalarının demokrasi adına değerli bir kazanım, ülkemiz için doğru bir örnek olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Lisesi'ndeki Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacak seçimde Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk yarışacak.

Hatırlanacağı üzere Eşref Hamamcıoğlu, 19 Haziran 2021'deki seçimde mevcut başkan Burak Elmas'a sadece 40 oyla kaybetmişti.







