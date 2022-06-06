Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, D-Smart’ta Seçime Doğru programına katılarak Serhan Türk’ün sorularını yanıtladı. Hamamcıoğlu’nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

"30 Nisan’da yapılacak olan Başkanlık seçimi, dış müdahalelerle iptal edildi.

Galatasaray’da tek başına adaylık mümkün değil. Galatasaray farklı düşüncelerin aynı potada eritildiği bir kurumdur.

Dursun Özbek aday olmak istediğini ve benim de onunla birleşmemi teklif etti. Ben ve ekibim bir yol kat ettik bu yüzden birleşmenin olamayacağını söyledim.

En büyük hedefimiz Galatasaray’ın tüm kaynaklarını dinamik bir şekilde kullanmak.

Galatasaray SK köklerini eğitimden alır. Bu fonksiyonumuzu hiçbir zaman kaybetmememiz lazım. Galatasaray’a bir spor okulu kazandırmak istiyoruz.

Galatasaray’da fikir zenginlikleri her zaman ön plana çıkmıştır. Biz 6-7 aydır Cenk Ergün ile bir yol kat ettik. Kendisi bizim için potansiyel bir sportif direktör adayıdır.

Benden önce, benden sonra diye bir şey söz konusu olamaz. Gerekirse kulüp için hibe şeklinde para bulunabilir. Parasız insanlar değiliz.

Domenec Torrent’in devam eden bir sözleşmesi var ancak kendisiyle devam etmeyeceğiz. Temasta olduğumuz yabancı teknik direktörler mevcut.

Biz çilek getirmeyip tohumunu ekeceğiz. Yıldız futbolcu yerine yıldız adayı futbolculara yöneliyoruz.

Galatasaray bu durumdayken, taşın altına elimizi değil tüm vücudumuzu sokuyoruz."