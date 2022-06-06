11 Haziran'da yapılacak seçimli genel kurulda Eşref Hamamcıoğlu ile yarışacak olan Dursun Özbek, Bodrum'daydı. Bodrum Bitez 1905 Galatasaray Derneği'ne ziyarete giden ve burada kongre üyeleriyle toplantı yapan tecrübeli isim projelerini açıkladı, vaatlerini anlattı.

'Borcun varsa marka değerin risk altında!'

Borçlara değinen Dursun Özbek, "Önce Galatasaray'ın ekonomik durumunu düzeltelim. Yani ekonomik bağımsızlığımıza kavuşalım. Sen ne yaparsan yap, istersen yüz tane şampiyonluk kazan hiçbir şekilde bu borcu kapatamazsın. Borcu kapatamayınca senin bütün varlıkların, marka değerin risk altında. 'Arkadaşlar gelin hep beraber olalım' diyorum. Birlikte hareket edelim. Önce şu finansal çukurdan Galatasaray'ı çıkartalım. Bu hayal mi? Hayır. Bankalar Birliği'ne olan 2,6 milyar TL'yi ödemek suretiyle Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağım" dedi.

'4-5 flaş transfer ...'

Göreve gelmesi durumunda olimpik branşlara da ağırlık vereceğini kaydeden Özbek, "Eğer sportif başarının peşinden koşacaksak önce sürdürülebilir bir mali yapı olması lazım ki sürdürülebilir bir başarı gelsin. Yoksa bugün 4-5 tane flaş transfer yaparsın, ileriye dönük borçlanırsın, bu sene şampiyon olursun ondan sonra 3 sene tökezlersin. Bunu kabul etmiyorum" yorumunu yaptı.

'Acil çözülmesi gerek'

Özbek'in sözlerinin sona ermesinin ardından bir üye Fatih Terim'in geleceği hakkında bir soru yöneltti. Dursun Özbek ise "Galatasaray'ın, Fatih Terim'den çok daha önemli meseleleri var. Üstelik bu meselelerin acil çözülmesi gerek" yanıtını verdi.

Dursun Özbek konuşma sonrasında üyelerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.