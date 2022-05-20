Galatasaray ’da 11 Haziran’da gerçekleştirilecek kongre öncesinde Başkan adaylarından Dursun Özbek, listesini Divan Başkanlığına teslim etti.
Yönetim kurulu listesinde yer alan isimler şöyle;
BAŞKAN: Dursun Özbek
Yönetim Kurulu Üyeleri: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Mehmem İsmail Sarıkaya, Mehmet Saruhan Cıbara, Dikran Gülmezgil
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu
Serhan TÜRK, İSTANBUL, (DHA)