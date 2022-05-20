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Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek'in yönetim kurulu listesi belli oldu

Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek, başkan adayı Metin Öztürk'le adaylığını açıklamıştı. Dursun Özbek, Divan Kurulu Başkanlığı'na listesini iletti.

20 Mayıs 2022, Cuma 16:49 Son Güncelleme:
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Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek'in yönetim kurulu listesi belli oldu

Galatasaray ’da 11 Haziran’da gerçekleştirilecek kongre öncesinde Başkan adaylarından Dursun Özbek, listesini Divan Başkanlığına teslim etti.

Yönetim kurulu listesinde yer alan isimler şöyle;

BAŞKAN: Dursun Özbek

Yönetim Kurulu Üyeleri: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Mehmem İsmail Sarıkaya, Mehmet Saruhan Cıbara, Dikran Gülmezgil

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu

Serhan TÜRK, İSTANBUL, (DHA)

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