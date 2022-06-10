Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek: 100. yılda hedef şampiyonluk

Galatasaray ’da eski başkan ve mevcut başkan Adayı Dursun Özbek, açıklamalarda bulundu. İlk olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında şampiyon olmak istediklerini vurgulayan Dursun Özbek, “Cumhuriyet’in 100. yılına isabet eden önümüzdeki sezonda şampiyonluk en büyük hedefimiz. Taraftarlarımız, camiamız rahat olsun” dedi.

Sarı-kırmızılı camia için cumartesi günü çok önemli bir seçim olacağının altını çizen Özbek, “Bütün genel kurul üyelerine şu mesajı veriyorum; Galatasaray kritik bir dönemden geçiyor. Genel kurul üyeleri 30 milyon taraftarımızı temsil ediyor. İradenin sandığa sağlıklı yansıması için seçime katılmaları lazım. Kuvvetli bir irade ile seçilmiş yönetim kendini daha güçlü hisseder ve daha iyi hizmet eder. İki tane aday var. Her iki aday da projelerini anlattı. Eğer asıl olan Galatasaray diyorsak Galatasaray’ın menfaatleri ön plana çıkmalı” diye konuştu. Projelerinden bahseden başkan adayı Özbek, “Columbus gibi çok önemli bir projemiz var. Altyapıyla ilgili birçok projemiz var. Bu projelerden orta vadede yani 3-4 sene gibi bir zaman zarfında 9.5 milyar gibi net bir para kaynağımız olacak. Kemerburgaz ve spor salonunu yaptıktan sonra arta kalan para. Şu anki hesaplarımız öyle. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın yaptığı fizibilite çerçevesinde bu rakamları buluyoruz. Dolayısıyla bu zaman zarfında oluşturduğumuz bu fonla önce Bankalar Birliği anlaşmasından kaynaklanan 2.6 milyar TL’lik borcumuzu ödeyeceğiz. 9 milyardan 3 milyar ödediğimiz zaman Galatasaray’ın geleceğini rahat planlaması için 6 milyarlık bir fon oluşuyor” yorumunu yaptı.

Transfer çalışmalarına değinen Dursun Özbek, “Çalışmalarımızın büyük bir kısmını tamamladık. Amacımız takımımıza fayda sağlayan futbolcularımızı kadroda tutmak. Eksik yerlerimiz var. Geçtiğimiz sezondaki performansa bağlı olarak tespitlerimiz var. Bu eksik yerlere gereken transferleri yapmak suretiyle Cumhuriyet’in 100. yılına isabet eden önümüzdeki sezonda şampiyonluk en büyük hedefimiz. Taraftarlarımız, camiamız rahat olsun. Çalışmalarımızı hiçbir şekilde akamete uğratmadık” ifadelerini kullandı.

‘Basketbol referans olacak’

Basketbol takımında yakalanan çıkışa vurgu yapan ve Erden Timur’un katkılarını ortaya koyan Dursun Özbek, “Amatör branşlarla ilgili çok güzel bir basketbol örneği var. Özellikle Burak Başkan’ın böyle bir yapılanmaya gitmesi çok önemliydi. Erden Timur da basketbolu aldı ve çok cüzi bir takamla, 2.6 milyon euroluk bir bütçeyle şampiyonluğa oynadı. Çok başarılı bir sezon geçirdi. Bütün diğer branşlarda benzer yapılanmaya gideceğiz. Basketboldaki uygulama bizim için referanstır. Bunu yapan kişi de zaten Erden Bey, beraber çalışıyoruz. Bizim için çok kolay olacak” dedi.

49 yıllığına devredildi

Galatasaray Eğitim Vakfı, başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu’nun “Florya Metin Oktay Tesisleri’ni Bahçeşehir’e taşıyacağız” açıklamasına yanıt verdi. Vakıftan yapılan açıklamada, Galatasaray Eğitim Vakfı’nın Galatasaray Spor Kulübü seçimlerinde tarafsızlığını muhafaza ettiği ve Bahçeşehir arazisinin 2003 yılında 49 yıllığına Galatasaray Üniversitesi’ne devredildiği ifadelerine yer verildi.

Üç önemli isim daha

Sarı-kırmızılılarda başkan adayı Dursun Özbek’ten kritik bir hamle daha geldi. Dursun Özbek; Ali Yüce, Ali Gürsoy ve Tarık Taşar gibi isimleri kadrosuna dahil etti. Bu isimler şirketlerde veya danışma kurulunda görev yapacak. (Milliyet)