Galatasaray Başantrenörü Ekrem Memnun yarın Türkiye Kupası'nda oynayacakları Fenerbahçe Beko karşılaşmasını değerlendirdi. Memnun kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi.

Radyo Gol'de Yakup Çınar ve İbrahim Demir'in sorularını yanıtlayan Başantrenör Ekrem Memnun yeni bir takım kurduklarını belirterek "Uygulamada sorunlar yaşıyoruz. Sezon içinde inişler çıkışlar olacaktır. Fizik olarak bazen kolay olmuyor. Ama bez elimizden gelen mücadeleyi göstermeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu...

"Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz"

Gaziantep maçında Melo Trimble'ın mide zehirlenmesi nedeniyle forma giyemediğini açıklayan Memnun, "Önümüzde Fenerbahçe Beko mücadelesi var. Rakibimiz oldukça formda ancak biz de elimizden gelen mücadeleyi son dakikaya kadar taşıyarak bu zorlu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Melo Trimble'ın durumu şu anda iyi oynayabilecek durumda. Bir aksilik olmazsa Fenerbahçe karşısında forma giyecek" ifadelerini kullandı.