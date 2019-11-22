Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi son dakika

Sarı-Kırmızılı ekip, dün akşam yapılan antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı ve Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girdi. Aslan’da özellikle kaleci Muslera ve Babel’i kritik mücadeleye yetiştirmek için çalışmalar sürüyor. Muslera’nın iğneyle de olsa forma giymesi beklenirken, Babel’in riske edilmeme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.

Son iki idmana katılan Lemina’da bir problem kalmadı. Emre Akbaba, Şener, Andone ve tedavisine İspanya’da devam edilen Falcao kesin olarak kadroda yok. Takımla çalışmalara katılmayan Belhanda’nın durumu da şüpheli. Fatih Terim, ilk 11’le ilgili son kararını, sağlık ekibiyle yaptığı görüşmeden sonra verecek.

İki oyuncu ceza sınırında

Galatasaray’da Babel ve Belhanda, Başakşehir maçı öncesi ceza sınırında bulunuyor. Galatasaray, gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına çıkacak.

Lig sonrası Brugge sınavı

Cim Bom, Süper Lig’deki Başakşehir maçının ardından, Şampiyonlar Ligi’ne dönecek. Salı akşamı Club Brugge’ü konuk edecek olan Aslan, Belçika ekibini devirip grupta üçüncü sıraya çıkmayı hedefliyor.

Muslera en çok onlardan yedi!

Başakşehir, Muslera’ya Süper Lig kariyerinde en çok gol atan takım konumunda. İstanbul ekibinin, Uruguaylı eldivene karşı 23 golü bulunuyor.

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