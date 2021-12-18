5 haftadır galip gelemeyen, bu süreçte 12 puan kaybeden ve lider Trabzonspor 'un 16 puan gerisinde kalan Fatih Terim’li Galatasaray , Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir'i konuk edecek. 23 puanla haftaya 9. sırada giren Aslan, evinde kazanıp kötü gidişatı durdurmayı hedefliyor. Cezası devam eden Fatih Terim, zorlu maçta takımının başında yer alamayacak, görev yardımcı antrenörler Necati Ateş ve Selçuk İnan'da olacak. Emre Belözoğlu yönetiminde son 8 lig maçında 7 galibiyet, 1 beraberlik alan ve 28 puanla 4. basamakta bulunan Başakşehir ise deplasmanda kazanıp çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.

Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nef Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Başakşehir maçını Zorbay Küçük yönetecek. Bugün saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Galatasaray - Başakşehir ilk 11'ler:

Galatasaray: İsmail Çipe, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Diagne

Başakşehir (Muhtemel): Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Berkay, Visca, Deniz, Chadli, Okaka