5 haftadır galip gelemeyen, bu süreçte 12 puan kaybeden ve lider Trabzonspor 'un 16 puan gerisinde kalan Fatih Terim’li Galatasaray , Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir'i konuk edecek. 23 puanla haftaya 9. sırada giren Aslan, evinde kazanıp kötü gidişatı durdurmayı hedefliyor. Cezası devam eden Fatih Terim, zorlu maçta takımının başında yer alamayacak, görev yardımcı antrenörler Necati Ateş ve Selçuk İnan'da olacak. Emre Belözoğlu yönetiminde son 8 lig maçında 7 galibiyet, 1 beraberlik alan ve 28 puanla 4. basamakta bulunan Başakşehir ise deplasmanda kazanıp çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.

Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nef Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Başakşehir maçını Zorbay Küçük yönetecek. Bugün saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Galatasaray - Başakşehir muhtemel 11'ler:

Galatasaray: İsmail, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Cicaldau, Kerem, Diagne

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Berkay, Visca, Deniz, Chadli, Okaka

Marcao'nun yerine Alpaslan

Sakatlığı nedeniyle Sivas deplasmanında forma giyemeyen Marcao, Başakşehir'e karşı da yetişmedi. Geçen hafta sol stoperde Luyindama'yı kullanan ve Kongolu savunmacının kötü performansı nedeniyle hayal kırıklığı yaşayan teknik direktör Fatih Terim, sağlık ekibinden Marcao'yu Başakşehir'e karşı mutlaka yetiştirmelerini istemişti. Ancak genç futbolcunun ağrıları devam edince, Terim'in önlem olarak ilk 11'de farklı bir arayışa girdiği öğrenildi. Son antrenmanın bir bölümünde kontrollü olarak takımla çalışan Marcao'nun yerine sol stoperde Alpaslan'ı kullanan Fatih hoca, Muslera ile çarpıştığı pozisyonda hafif bir sakatlık yaşayan ve dizinde ödem oluşan Luyindama'yı kızağa çekecek.

İsmail Çipe'ye özel motivasyon

Fernando Muslera'nın sakatlığında kaleyi devralması beklenen İsmail Çipe'ye Fatih Terim Florya'da adeta terapi uyguluyor. Son iki sezonu Kayserispor'da kiralık geçirdikten sonra Galatasaray'a geri dönen ve geçtiğimiz haftalarda yeni sözleşme imzalayan 26 yaşındaki kalecinin Başakşehir karşısında nasıl bir performans ortaya koyacağı büyük merak konusu. İsmail'in devre bitene kadar çizeceği grafik, Galatasaray'ın devre arasındaki transfer planını da etkileyecek. Sarı-Kırmızılı ekipte İsmail dışında, Fatih Öztürk, Berk Balaban ve Jankat Yılmaz da Terim'den görev bekleyen diğer kaleciler.

Galatasaray: 13 Başakşehir: 7

Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig’de bugüne kadar 26 kez karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar 13 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Turuncu-Lacivertliler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 6 maç berabere sona erdi.

Son 10 maçta eşitlik var

İki takım arasındaki son 10 maçın 9'u ligde, 1'i kupada oynandı. Galatasaray da Başakşehir de 4'er kez galip gelirken, 2 maç berabere sonuçlandı.

Cim Bom'un 3 puan hasreti

Ligde son olarak Gaziantep'i mağlup eden Galatasaray daha sonra oynadığı 5 maçta 3 puan alamadı. Aslan bu süreçte Fenerbahçe ile Sivasspor’a mağlup olurken, Karagümrük, Yeni Malatya ve Altay ile berabere kaldı.

Sınırda dört oyuncu birden

Başakşehir maçı öncesi Galatasaray'da 4 oyuncu ceza sınırında bulunuyor. Berkan, Nelsson, Taylan ve sakatlığı nedeniyle kadroda olması beklenmeyen Luyindama, sarı kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta Adana Demir karşısında görev yapamayacaklar.

En golcüsü Mostafa Mohamed

Cim Bom'un bu sezon ligdeki en skorer ismi, 4 golü bulunan Mostafa Mohamed. Ancak son haftalarda formasını kaptıran Mısırlı santrforun yerine bugün de Diagne'nin ilk 11'de görev alması bekleniyor.

Visca, Aslan'a karşı sessiz!

Emre Belözoğlu yönetiminde Aykut Kocaman dönemine göre daha hücumcu bir takım görüntüsü çizen Başakşehir'in en tehlikeli silahlarından biri, Edin Visca olacak. Geride kalan 16 haftada 3 gol, 7 asist ile takımına katkı sağlayan, Süper Lig’in asist kralı unvanını da elinde bulunduran Boşnak yıldız, Galatasaray’a karşı ise uzun süredir sessizliğini koruyor. Sarı-Kırmızılı ağları son olarak 2015-2016 sezonunda 3-3 beraber sonuçlanan karşılaşmada 2 defa sarsan 31 yaşındaki futbolcu, o günden sonra ligde oynanan 10 karşılaşmanın 9’unda forma giydi ancak gol sevinci yaşayamadı. Tecrübeli futbolcu, bugünkü mücadelede gol ya da goller atarak bu kötü seriyi sonlandırmak istiyor. Visca’nın, lig ve kupada Cim Bom’a karşı toplamda 3 gol, 5 asisti bulunuyor.