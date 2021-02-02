Galatasaray’ın konuğu Başakşehir... Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Başakşehir 3 puan için kozlarını paylaşacak. Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK galibiyetleriyle 3 maçlık seri yakalayan Fatih Terim'in ekibi, serisini Başakşehir karşısında da sürdürmek istiyor. 4 maçtır galibiyet yüzü görmeyen, geçtiğimiz hafta evinde Hatayspor karşısında dağılan Başakşehir ise kötü gidişata zorlu deplasmanda son vermenin hesaplarını yapıyor. Galatasaray'da transferin son günü kadroya katılan Mohamed ve Yedlin'in de maç kadrosunda olması bekleniyor. Başakşehir ise yeni hocası Aykut Kocaman ile ilk sınavını verecek.

Galatasaray, ligde oynadığı 21 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, 22. haftayı 42 puanla üçüncü sırada tamamladı. Ligde oynadığı maçların 6’sını kazanan, 6’sında berabere kalan ve 9’unu kaybeden Medipol Başakşehir ise 22. haftayı 24 puanla 15. sırada bitirdi.

Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türk Telekom Stadı’nda oynanacak müsabaka saat 19.00’da başlayacak. Arda Kardeşler'in düdük çalacağı 90 dakika beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde olacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Galatasaray, 2-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray - Başakşehir muhtemel 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, Onyekuru, Babel

Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Epureanu, Duartei Hasan Ali, Mahmut, Azubuike, Aleksic, Deniz, Guldbrandsen, Demba Ba

Aykut Kocaman yine Galatasaray maçıyla başlıyor

Başakşehir'de teknik direktörlük koltuğuna oturan Aykut Kocaman, 23 Kasım 2018'de Konyaspor'un başına geçtiğinde de ilk sınavını Galatasaray'a karşı vermişti. O günkü mücadele 1-1 sona ermişti. Aykut hoca bugün de Aslan’dan puan koparmaya çalışacak.

Galatasaray'da 6 eksik

Galatasaray’da tedavi süreçleri devam eden 6 futbolcu maçın kadrosunda bulunamayacak. Sarı-kırmızılı futbolcular Omar Elabdellaoui, Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Radamel Falcao, maçta görev alamayacak.

Belhanda ve Luyindama kart sınırında

Galatasaray’da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 24. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Visca, Chadli ve Berkay zorlu maçta yok

Başakşehir’de tedavileri devam eden Edin Visca, Nacer Chadli ve Berkay Özcan, karşılaşmada forma giyemeyecek. Rafael ve Giuliano’nun durumu ise maç günü netlik kazanacak. Turuncu Lacivertli ekipte, uzun süreli sakatlıkları bulunan Junior Caiçara ve Bolingoli de diğer eksik isimler.

Epureanu, Mahmut ve Deniz ceza sınırında

Bu sezon 3’er sarı kart gören Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir ve Deniz Türüç, Galatasaray müsabakası öncesi ceza sınırında bulunuyor. Bu üç futbolcu, karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 24. haftada Fatih Karagümrük’ü ağırlayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

Galatasaray ile Medipol Başakşehir 26. randevuda

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig’de 26. kez karşı karşıya gelecek. Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig’de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 25 maçtan 12’sini Galatasaray, 7’sini Medipol Başakşehir kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Galatasaray’ın 40 golüne, Medipol Başakşehir 35 golle cevap verdi.

Galatasaray’ın sahasındaki maçlar

Galatasaray, ligde daha önce Medipol Başakşehir’i 12 kez konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, bu maçların 6’sını kazanırken, 4’ünde berabere kaldı ve 2’sinde mağlup oldu. Sahasındaki müsabakalarda 24 gol atan Galatasaray, kalesinde 13 gol gördü.