Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı.

Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynandı.

Antrenmanın devam eden bölümünde ise orta sonuçlandırma ve şut sonuçlandırma çalışması yapıldı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Milli takım kamplarında bulunan oyuncular, antrenmanda yer almadı.

Galatasaray, Başakşehir FK maçının hazırlıkları kapsamında yarın TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaşacak. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki karşılaşma saat 13.00’te başlayacak.