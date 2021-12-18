Galatasaray - Başakşehir Maçı (Canlı)

5 haftadır galip gelemeyen, bu süreçte 12 puan kaybeden ve lider Trabzonspor 'un 16 puan gerisinde kalan Fatih Terim’li Galatasaray , Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir'i konuk ediyor. 23 puanla haftaya 9. sırada giren Aslan, evinde kazanıp kötü gidişatı durdurmayı hedefliyor. Cezası devam eden Fatih Terim, zorlu maçta takımının başında yer almıyor, görev yardımcı antrenörler Necati Ateş ve Selçuk İnan'da var. Emre Belözoğlu yönetiminde son 8 lig maçında 7 galibiyet, 1 beraberlik alan ve 28 puanla 4. basamakta bulunan Başakşehir ise deplasmanda kazanıp çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.

Maçtan dakikalar

⏱ 7' Galatasaray ilk şutunu uzaktan Morutan ile denedi. Sağ kanatta topla buluşan Morutan, ceza sahasının çaprazına doğru yöneldi. Topu soluna alıp uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı. İyi yer tutan kaleci Muhammed topu kontrol etmeyi başardı.

⏱ 17' Sol çaprazdan ceza sahasına giren Berkay Özcan, topu sağına çekip şut açısını bulmak isterken yerde kaldı. Başakşehir penaltı bekledi, hakem Zorbay Küçük devam kararı verdi.

İlk gol Başakşehir'den

GOL | Başakşehir 20. dakikada Okaka'nın golüyle 1-0 öne geçti. Hasan Ali'nin şutunda Marcao araya girmek isterken yerde kaldı. Boşta kalan topla sırtı kaleye dönük şekilde buluşan Okaka, topu havalandırıp röveşata ile fileleri havalandırdı.

⏱ 24' Diagne, ceza sahası içerisinde uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı. Top yandan dışarıya gitti.

⏱ 27' Sol tarafta topla buluşan Van Aanholt'un ön direğe doğru yaptığı ortada Tolga Ciğerci topu uzaklaştırdı.

Galatasaray gole yaklaştı

⏱ 32' Kaleci Muhammed'in kısa düşen pasında araya giren Morutan, topu Diagne'ye aktardı. Diagne'nin vuruşunda top kalecide kaldı.

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Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nef Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Başakşehir maçını Zorbay Küçük yönetiyor. Bugün saat 19.00'da başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Galatasaray - Başakşehir ilk 11'ler:

Galatasaray: İsmail Çipe, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Diagne

Başakşehir : Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Youssouf, Hasan Ali, Mahmut, Tolga, Visca, Berkay, Chadli, Okaka

Maçtan notlar

Spor Toto Süper Lig’in 17’nci haftasında Galatasaray kendi sahasında Medipol Başakşehir’i konuk etti. Nef Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayan karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çaldı. Küçük’ün yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Candaş Elbil üstlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının ligin 16’ncı haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçın ilk 11’ine göre Medipol Başakşehir karşısında 3 değişikliğe gitti. Sivas deplasmanında sakatlık geçiren Fernando Muslera’nın yerine kalede İsmail Çipe’ye görev veren deneyimli teknik adam, savunmada Luyindama yerine Marcao, orta sahada ise Taylan Antalyalı yerine Olimpiu Morutan’a görev verdi.

Galatasaray sahaya şu ilk 11 ile çıktı: İsmail Çipe, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Diagne.

İsmail Çipe kalede

Galatasaray’ın deneyimli kalecisi ve takım kaptanı Fernando Muslera’nın Demir Grup Sivasspor deplasmanında ağır bir sakatlık geçirmesi sonucunda bir süre dahalardan uzak kalacak olmasından dolayı Medipol Başakşehir maçında kaleyi İsmail Çipe devraldı. Teknik direktör Fatih Terim, Muslera’nın yokluğunda kaleyi İsmail Çipe’ye emanet etti.

Fatih Terim'in cezası sürüyor

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, 6 maçlık cezasından dolayı bu maçta da takımının başında olamadı. Deneyimli çalıştırıcı müsabakayı tribünden takip etti. Galatasaray’ın yedek kulübesinde ise yardımcı antrenörler Necati Ateş ve Selçuk İnan yer aldı.

Emre Belözoğlu’ndan tek değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise takımının ligin 16’ncı haftasında Kasımpaşa ile oynadığı maçın ilk 11’ine göre Galatasaray karşısında tek değişikliğe gitti. Belözoğlu, Deniz Türüç yerine Tolga Ciğerci’ye şans tanıdı.

Deplasman ekibi sahaya; Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Visca, Berkay Özcan, Chadli ve Okaka ilk 11’iyle çıktı.

Martin Linnes Tribünde

Galatasaray’ın eski futbolcusu Martin Linnes, Galatasaray - Medipol Başakşehir karşılaşmasını tribünden takip etti. 2016-2021 yılları arasında 5 sene boyunca Galatasaray formasını terleten ve şu anda Norveç takımı Molde’de forma giyen Norveçli futbolcu Martin Linnes, maçı tribünden izledi.

Emre Belözoğlu’na tepki

Galatasaraylı taraftarlar, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’na tepki gösterdi. Sarı kırmızılılar, maç öncesinde Emre Belözoğlu’nun aleyhinde tezahüratlarda bulundu ve ıslıkladı.



