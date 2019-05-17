Misli.com’da TEK MAÇ olarak oynanacak Spor Toto Süper Lig 33. Hafta karşılaşmasında Galatasaray ve Başakşehir, adeta final niteliğinde bir maça çıkıyorlar. Kazanan takımın şampiyonluk ipini göğüsleyeceği maçta beraberlik halinde ise şampiyon son hafta belli olacak.

Hafta içinde Sivas’ta oynanan Türkiye Kupası maçında Akhisarspor’u geriden gelerek deviren Galatasaray, 18. Kez Türkiye Kupası’nın sahibi oldu. Ligde zirvede yer alan Fatih Terim’in ekibi, son olarak Çaykur Rizespor deplasmanında yine geriden gelerek kazandı ve zirvedeki yerini korudu.

Bu sezon ligde 18 maçtır, sahasında ise 35 maçtır bileği bükülmeyen Galatasaray’da talihsiz bir sakatlık geçiren Emre Akbaba’nın dışında bir süredir sakatlığı bulunan Mitroglou’nun durumu belirsiz.

Evinde ilk yarısını yenik kapattığı maçta MKE Ankaragücü’nü ikini yarıda bulduğu 2 golle deviren Başakşehir, bir aydan uzun süre galibiyet aldı ve 4 maçlık galibiyet hasretine son vermiş oldu.

Bu maça kadar Süper Lig’te Galatasaray’a 10 kez konuk olan Başakşehir, sadece 1 kez kazanabilirken bu maçların hepsinde kalesini gole kapatamadı.

Ligde 3 Mart’tan beri deplasman galibiyeti alamayan Başakşehir’de cezası biten Elia takıma dönerken, Epureanu ve Demba Ba’nın sakatlıkları var. Arda Turan’ın da durumu şüpheli.

Bu maç aynı zamanda 67 golle ligin en fazla gol atan ikinci ekibiyle, 19 golle ligin en az gol yiyen ekibinin mücadelesi olacak.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

· Galatasaray ligde sahasında oynadığı son 8 maçı da kazandı (MS 1)

· Başakşehir’in ligde oynadığı son 10 lig maçının 9’u Toplam 2-3 Gol aralığında bitti (TG 2-3)

· Galatasaray’ın ligde evinde oynadığı son 7 maçın 5’inde, Başakşehir’in ise ligde deplasmanda oynadığı son 6 maçın 4’ünde her iki takım da gol atamadı (KG Yok)

MİSLİ.COM ÜYELERİ GALATASARAY NET FAVORİ DİYOR!

Pazar günü oynanmasına rağmen Misli.com’da en çok satanlar listesinde üst sıralarda yer alan TEK MAÇ’ta Misli.com üyelerinin net favorisi ev sahibi Galatasaray. Bu maçı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin yarısı ev sahibi Galatasaray maçı kazanır diyerek 1.60’lık orandan MS 1 tercihinde bulunmuşlar. Galatasaray’ın kaybetmeyeceğini düşünen Misli.com üyeleri ÇŞ 1X tercihini de kuponlarında bolca yer verirken, bu tercihin hemen ardından 1.55’lik orandan 2.5 Gol Üstü ve 1.45’lik orandan Karşılıklı Gol Var tercihine yönelmişler.

MİSLİ.COM YAZARI YETKİN ETKİN NE DİYOR?

Futbol kalitesi ve istikrarlı oyun anlamında Basakşehir'in lig genelindeki performansı ve iç saha-dış saha dengesi G.Saray'dan çok daha iyi. Ancak Başakşehir adına en önemli sorun Ankaragücü maçında da görüldüğü üzere B ve C planlarını devreye sokma konusunda Abdullah Avcı'nın radikal kararlar vermemesiydi. Çünkü son 4-5 hafta öncesine kadar A planı hemen hemen hep tuttu. Üst üste kayıplar gelince Ankaragücü maçında 2.yarıdaki değişim bu maça sinyali verdi. Bir tebrik de ayrıca Abdullah Avcı'ya maç sonu konuşmaları için. Son 3-4 yıldır hep lig ve kupa mücadelesi verip hiç zafer kazanamadı ancak hiçbir maç sonunda da kolaycılığı seçip hakeme bağlamadı. Avrupa liglerinde alışkınız bu yaklaşıma ama 3 büyüklerde hiçbir zaman değil. Diğer yandan G.Saray'da moral üst noktada. Akhisar'ı yenip kupayı almaları ekstra doping oldu. Seyirci avantajı etkili ve çok önemli. Emre Akbaba'nın sakatlığı dışında kritik eksik yok. Başakşehir stratejik oynar ve kaybetmez düşüncesindeyim. Final maçı olduğundan kırmızı kart %99.