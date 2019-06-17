Galatasaray, Ever Banega için Sevilla ile görüşmelerini hızlandırdı.

Boca Juniors’un teklifine olumsuz yanıt veren ve kulübünden gelen sözleşme uzatma isteğini kabul etmeyen Arjantinli futbolcu için devreye giren Galatasaray, bonservis için istenen rakamı aşağı çekmeye çalışıyor.

İspanyol ekibi 7 milyon euro isterken, Galatasaray ise bu rakamı yarı yarıya düşürmeyi amaçlıyor. Sarı-kırmızılılar, kendilerine gelmek istediğini kulüp yönetimine ileten tecrübeli futbolcu için 4 milyon euro vermeyi gözden çıkardı.

Banega ile anlaşılması halinde futbolcunun alacağı paranın da 3 milyon euro civarında olacağı, bu nedenle takımda dengeleri bozacak bir hamle olmayacağı belirtildi.

(Milliyet)