Galatasaray, Ballo-Toure transferinde sona geldi

Galatasaray Yönetimi'ndeyer alan Erden Timur, bir süredir sol bek konusunda çalışmalarına devam ediyor. Bu konuda İtalya Serie Aekiplerinden Milan'ın formasını giyen Fode Ballo-Toureiçin görüşmeler sürüyor. Çizme ekibi ile yapılan temaslarda bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlanamadı. Kırmızı-Siyahlılar, Aslan'dan tam 5 milyon Euro talep etti.

Satın alma maddesi...

Cim Bom ise Senegalli yıldız için bu rakamları veremeyeceği için kiralık önerisinde bulunmuştu. 25 yaşındaki oyuncunun da forma giyebileceği bir kulübe gitmek istemesi sebebiyle Sarı Kırmızılılar'ın kiralık önerisine sıcak bakılıyor. Toure'nin yaklaşık olarak 1 milyon Euro civarında geçici bir transfer bedeli ile Aslan'a gelebileceği belirtildi. Sözleşmede ise yüksek bir ihtimalle satın alma maddesi olmayacak.







