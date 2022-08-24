Galatasaray, Ballo-Toure transferinde ısrarcı

Teknik ekibin sol bek istemesi üzerine Aslan, rotasını İtalya'ya çevirmişti. Galatasaray Yönetimi, Serie A ekiplerinden Milan'ın formasını giyen 25 yaşındaki futbolcuyu bir an önce kadrosuna katmak istiyor. İlk etapta Çizme temsilcisi, 5 milyon Euro talep ederken, Sarı-Kırmızılılar ise maliyeti yarı yarıya düşürmeyi hedefliyordu. Fakat yapılan görüşmelerde bir türlü orta yol bulunamadı.

Opsiyon beklenmiyor

Hâl böyle olunca Aslan da kiralık formülüne dönmek zorunda kaldı. Oyuncunun da Galatasaray'a gelmek istemesi nedeniyle transferin kısa bir süre içerisinde bitme ihtimalinin olduğu öğrenildi. Fakat Senegalli savunmacının sözleşmesinde satın alma opsiyonunun olması beklenmiyor.







