Kongreye kadar transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ilk transferini Göztepe'den ayrılan Alpaslan Öztürk'le yaparken, ikinci takviye de bir başka Süper Lig kulübünden olacak gibi görünüyor. Sarı-Kırmızılılar, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Aytaç Kara'yı renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Bu iki takviyeyle birlikte takımdaki mücadele gücünün ve kadro derinliğinin artırılması planlanıyor.

İşi Albayrak bitiriyor

Gündemdeki her iki oyuncu da özellikle Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in listesinde önemli yer tutuyordu. Her ne kadar Başkan Mustafa Cengiz, Terim'le yola devam edilmeyeceğini açıklasa da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın girişimleriyle, tecrübeli hocanın transferdeki listesi yerine getirilmeye çalışılıyor.

Bonservis masrafı yok

Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'nın kulübe herhangi bir bonservis bedeli olmayacak. Sarı-Kırmızılılar'ın önceliği de hem yurt içi hem de yurt dışında sözleşmesi biten bonservissiz oyuncular olacak. Kulüp içinde yaşanan krizin sahaya yansımaması için transferde oldukça hassas hareket ediliyor.



