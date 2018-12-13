2000 yılında UEFA Kupası ve Süper Kupa'yı kazanarak Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Galatasaray, son dönemde Avrupa'da neredeyse hiç yok... Sarı-kırmızılı ekip, 2014 yılından bu yana Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 24 maça çıkarken sadece 2 galibiyet alabildi. 6 sezonluk periyodun 1 yılında Finansal Fair Play (FFP) cezası nedeniyle Avrupa dışında kalan Cimbom sadece Benfica ve Lokomotiv Moskova'yı yenebildi. 7 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Galatasaray, 15 maçta da yenilgiye engel olamadı.

(Sabah)