Galatasaray, Avrupa'da kükreyemiyor

2014’ten bu yana Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde 24 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, sadece 2 galibiyet alabildi.

13 Aralık 2018, Perşembe 08:19
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Galatasaray, Avrupa'da kükreyemiyor

2000 yılında UEFA Kupası ve Süper Kupa'yı kazanarak Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Galatasaray, son dönemde Avrupa'da neredeyse hiç yok... Sarı-kırmızılı ekip, 2014 yılından bu yana Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 24 maça çıkarken sadece 2 galibiyet alabildi. 6 sezonluk periyodun 1 yılında Finansal Fair Play (FFP) cezası nedeniyle Avrupa dışında kalan Cimbom sadece Benfica ve Lokomotiv Moskova'yı yenebildi. 7 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Galatasaray, 15 maçta da yenilgiye engel olamadı.

(Sabah)

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