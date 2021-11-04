Galatasaray Avrupa Ligi puan durumu ve fikstürü? Galatasaray kaçıncı sırada? Avrupa Ligi E Grubu güncel puan durumu
Avrupa Ligi'nde fırtına gibi esen Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, 4. hafta maçında Lokomotiv Moskova'yı Nef Stadı'nda konuk ediyor. Rakibini deplasmanda 1-0'la geçen Sarı Kırmızılılar, evinde de 3 puanı kapmak ve gruptan çıkma yolunda dev adımı atmak istiyor. E Grubu'ndaki diğer maçta ise Marsilya ile Lazio, TSİ 23.00'te galibiyet için kozlarını paylaşacak. Başta Galatasaray taraftarı olmak üzere futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki puan durumunu ve Sarı Kırmızılı ekibin fikstürünü merak ediyor. İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor E Grubu'nda bulunan Galatasaray , Lokomotiv Moskova'yı konuk ediyor. 7 puanla zirvede bulunan Aslan, evinde Rus ekibini devirip gruptan çıkma yolunda dev bir adım atmayı hedefliyor. Gruptaki diğer maçta Marsilya, TSİ 23.00’te Lazio’yu ağırlayacak. Fransa'da çıkacak olası bir beraberlik, Galatasaray'ın işine oldukça iyi gelebilir. 4. maçların sonunda E Grubu'ndaki puan durumu da şekillenmiş olacak.
Galatasaray, Feghouli'nin 43'te attığı golle Moskova karşısında 1-0 öne geçti.
Avrupa Ligi E Grubu canlı puan durumu:
1- Galatasaray / 10 puan
2- Lazio / 4 puan (1 maçı eksik)
3- Marsilya / 3 puan (1 maçı eksik)
4- Lokomotiv Moskova / 1 puan
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü şöyle:
16 Eylül
19.45 | Galatasaray 1-0 Lazio
30 Eylül
22.00 | Marsilya 0-0 Galatasaray
21 Ekim
22.00 | Lokomotiv Moskova 0-1 Galatasaray
4 Kasım
19.45 | Galatasaray - Lokomotiv Moskova
25 Kasım
19.45 | Galatasaray - Marsilya
9 Aralık
22.00 | Lazio - Galatasaray
UEFA Avrupa Ligi E Grubu fikstürü şöyle:
1. Hafta
Galatasaray 1-0 Lazio
Lokomotiv Moskova 1-1 Marsilya
2. Hafta
Lazio 2-0 Lokomotiv Moskova
Marsilya 0-0 Galatasaray
3. Hafta
Lazio 0-0 Marsilya
Lokomotiv Moskova 0-1 Galatasaray
4. Hafta
Marsilya-Lazio
Galatasaray-Lokomotiv Moskova
5. Hafta
Galatasaray-Marsilya
Lokomotiv Moskova-Lazio
6. Hafta
Lazio-Galatasaray
Marsilya-Lokomotiv Moskova
Liderler direkt son 16 turuna yükselecek
UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk sırayı alacak takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubunu 2. sırada bitirecek takımlar ise Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitirecek 8 takımla eşleşecek ve Play-Off turunda karşılaşacak.
3. sırada bitirenler Konferans Ligi'ne
Grubunu 3. sırada bitirecek takımlar UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 24 takım arasına adını yazdıracak.
Final 18 Mayıs 2022'de
UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.