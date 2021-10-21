UEFA Avrupa Ligi E Grubu'na Lazio galibiyetiyle başlamasının ardından Marsilya deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönen Galatasaray , 3. maçında Lokomotiv Moskova'ya konuk oluyor. Liderlik koltuğunda oturan Fatih Terim yönetimindeki Aslan, Moskova'dan zirvede dönmenin hesaplarını yapıyor. Gruptaki diğer maçta Lazio ile Marsilya, 0-0 berabere kaldı. Temsilcimiz, Rus ekibini devirmesi halinde gruptan çıkma yolunda dev bir adım atacak.

Moskova’daki Lokomotiv Stadı'nda oynana maç 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

Avrupa Ligi E Grubu canlı puan durumu :

1- Galatasaray / 5 puan

2- Lazio / 4 puan

3- Marsilya / 3 puan

4- Lokomotiv Moskova / 2 puan

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü şöyle:

16 Eylül

19.45 | Galatasaray 1-0 Lazio

30 Eylül

22.00 | Marsilya 0-0 Galatasaray

21 Ekim

22.00 | Lokomotiv Moskova - Galatasaray

4 Kasım

19.45 | Galatasaray - Lokomotiv Moskova

25 Kasım

19.45 | Galatasaray - Marsilya

9 Aralık

22.00 | Lazio - Galatasaray

UEFA Avrupa Ligi E Grubu fikstürü şöyle:

1. Hafta

Galatasaray 1-0 Lazio

Lokomotiv Moskova 1-1 Marsilya

2. Hafta

Lazio 2-0 Lokomotiv Moskova

Marsilya 0-0 Galatasaray

3. Hafta

Lazio 0-0 Marsilya

Lokomotiv Moskova-Galatasaray

4. Hafta

Marsilya-Lazio

Galatasaray-Lokomotiv Moskova

5. Hafta

Galatasaray-Marsilya

Lokomotiv Moskova-Lazio

6. Hafta

Lazio-Galatasaray

Marsilya-Lokomotiv Moskova

Liderler direkt son 16 turuna yükselecek

UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk sırayı alacak takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubunu 2. sırada bitirecek takımlar ise Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitirecek 8 takımla eşleşecek ve Play-Off turunda karşılaşacak.

3. sırada bitirenler Konferans Ligi'ne

Grubunu 3. sırada bitirecek takımlar UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 24 takım arasına adını yazdıracak.

Final 18 Mayıs 2022'de

UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.