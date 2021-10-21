Galatasaray Avrupa Ligi puan durumu | Galatasaray kaçıncı sırada? UEFA Avrupa Ligi D puan durumu ve fikstürü
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. hafta maçında Lokomotiv Moskova'ya konuk oluyor. Lazio'yu 1-0 deviren, Marsilya ile 0-0 berabere kalan ve grupta liderlik koltuğuna kurulan Galatasaray, Moskova deplasmanından zirvede dönmeyi amaçlıyor. Başta Galatasaray taraftarı olmak üzere futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki puan durumunu ve Sarı Kırmızılı ekibin fikstürünü merak ediyor. İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'na Lazio galibiyetiyle başlamasının ardından Marsilya deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönen Galatasaray , 3. maçında Lokomotiv Moskova'ya konuk oluyor. Liderlik koltuğunda oturan Fatih Terim yönetimindeki Aslan, Moskova'dan zirvede dönmenin hesaplarını yapıyor. Gruptaki diğer maçta Lazio ile Marsilya, 0-0 berabere kaldı. Temsilcimiz, Rus ekibini devirmesi halinde gruptan çıkma yolunda dev bir adım atacak.
Moskova’daki Lokomotiv Stadı'nda oynana maç 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.
Avrupa Ligi E Grubu canlı puan durumu :
1- Galatasaray / 5 puan
2- Lazio / 4 puan
3- Marsilya / 3 puan
4- Lokomotiv Moskova / 2 puan
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü şöyle:
16 Eylül
19.45 | Galatasaray 1-0 Lazio
30 Eylül
22.00 | Marsilya 0-0 Galatasaray
21 Ekim
22.00 | Lokomotiv Moskova - Galatasaray
4 Kasım
19.45 | Galatasaray - Lokomotiv Moskova
25 Kasım
19.45 | Galatasaray - Marsilya
9 Aralık
22.00 | Lazio - Galatasaray
UEFA Avrupa Ligi E Grubu fikstürü şöyle:
1. Hafta
Galatasaray 1-0 Lazio
Lokomotiv Moskova 1-1 Marsilya
2. Hafta
Lazio 2-0 Lokomotiv Moskova
Marsilya 0-0 Galatasaray
3. Hafta
Lazio 0-0 Marsilya
Lokomotiv Moskova-Galatasaray
4. Hafta
Marsilya-Lazio
Galatasaray-Lokomotiv Moskova
5. Hafta
Galatasaray-Marsilya
Lokomotiv Moskova-Lazio
6. Hafta
Lazio-Galatasaray
Marsilya-Lokomotiv Moskova
Liderler direkt son 16 turuna yükselecek
UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk sırayı alacak takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubunu 2. sırada bitirecek takımlar ise Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitirecek 8 takımla eşleşecek ve Play-Off turunda karşılaşacak.
3. sırada bitirenler Konferans Ligi'ne
Grubunu 3. sırada bitirecek takımlar UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 24 takım arasına adını yazdıracak.
Final 18 Mayıs 2022'de
UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.