Galatasaray - Augsburg (Canlı izle)

Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında Almanya'nın FC Augsburg takımıyla özel maçta karşı karşıya geliyor. Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçını yine Almanya temsilcisi Leipzig ile yapmış ve sahadan 3-2 mağlup ayrılmıştı.

GALATASARAY - AUGSBURG CANLI

İLK 11'LER

Augsburg: Luthe, Suchy, Niederlechner, Gregoritsch, Vargas, Iago, Gruezo, Hahn, Teigl, Rieder, Russo

Galatasaray: İsmail, Linnes, Ahmet, Marcao, Emre, Donk, Jimmy, Adem, Babel, Yunus, Erencan

Galatasaray - Augsburg maçı hangi kanalda?

Avusturya'nın Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başladıve D Smart’tan canlı yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi anbean Fanatik.com.tr'de.

2010-2011 sezonunda tarihinde ilk kez Almanya Bundesliga'ya yükselen kırmızı-beyazlı ekip, 1907'de kurulmasıyla başlayan 111 yıllık tarihinin en büyük başarısına 2014-2015 sezonunda ligi beşinci bitirerek uzandı. O tarihten bu yana inişli çıkışlı bir profil çizen ekip yine de Almanya futbolunun tepesinde kalıcı olmayı başaran ekiplerden birine dönüştü. Nisan 2019'da takımın başına Martin Schmidt'i getiren Augsburg yeni sezonda yeni teknik direktörüyle beyaz bir sayfa açma hedefiyle 2019-2020 sezonu için çalışmalarını sürdürüyor.

Augsburg'la takımımızın tarihinde ilk kez karşı karşıya geleceği mücadele olacak maç öncesinde Galatasaray, RB Leipzig'e karşı 2019-2020 sezonunun ilk hazırlık maçında RB Leipzig'in karşısına çıktı ve 3-2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Galatasaray'ın Kamp Kadrosu...

Adem Büyük, Ahmet Çalık, Ali Yavuz Kol, Atalay Babacan, Batuhan Şen, Berk Balaban, Emre Taşdemir, Erencan Yardımcı, Gökay Güney, İsmail Çipe, James Ozornwafor, Jimmy Durmaz, Marcos Teixeira, Mariano Ferreira, Metehan Mertöz, Mirza Cihan, Mustafa Kapı, Selçuk İnan, Şener Özbayraklı, Yunus Akgün, Yuto Nagatomo.

Konstantinos Mitroglou, Martin Linnes, Ömer Bayram, Ryan Babel ve Ryan Donk, takıma Avusturya'da katıldı.

Milli takımlarla uluslararası turnuvalarda mücadele eden ve izinli olan Fernando Muslera ile Younes Belhanda, 2019 Afrika Uluslar Kupası finalinde ülkelerini temsil eden Mbaye Diagne ve Sofiane Feghouli ise kamp kadrosunda bulunmuyor.

Bartali’den komando idmanı

Galatasaray, Avusturya'nın Tirol bölgesinde bulunan Seefeld kasabasındaki kampının 8. gününde çalışmalarını sürdürdü. Antrenman, takımın konakladığı otelin yakınındaki bir gölün yanında açma germe hareketleriyle başladı. Futbolcular, kondisyoner Alberto Bartali yönetiminde plaj voleybolu sahasında zorlu bir fiziksel çalışma gerçekleştirdi. İdman, daha sonra sahaya taşındı.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde sahadaki çabukluk çalışmasının ardından iki gruba ayrılan futbolcular dar alanda 6’ya 6 değişimli olarak çift kale maç yaptı. Hazırlıklar akşam idmanıyla devam etti.



