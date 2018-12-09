Galatasaray, Atletico Madrid’de forma giyen Kalinic’in peşinde

Ocak ayında kadrosuna iki forvet atmak isteyen G.Saray, Alan’ın ardından şimdide gözünü Atletico Madrid’de gözden düşen Kalinic’e çevirdi. Cim Bom, Hırvat golcü için İspanyollar’a kiralama teklifinde bulunacak.

09 Aralık 2018, Pazar 10:10
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Galatasaray, Atletico Madrid’de forma giyen Kalinic’in peşinde

Bafetimbi Gomis’in ayrılmasının ardından kadrosuna golcü katamayan ve skor üretmekte zorlanan Galatasaray, devre arasında iki forvet transferi yapacak. Bunlardan ilki Çin ekibi Guangzhou Evergrande’yle ocak ayında yollarını ayıracak olan Alan Carvalho… Sarı-Kırmızılılar, 29 yaşındaki Brezilyalı forvetle anlaşmasının ardından 2. isim için de çalışmalara başladı. Cim Bom’un listesindeki diğer isim Atletico’nun Hırvat yıldızı Nikola Kalinic

GOLÜNÜ ATTI AMA…

İtalya'da Fiorentina formasıyla fırtına gibi esen ancak Milan’da beklentileri tam olarak karşılayamayan Kalinic, yaz transfer döneminde Atletico Madrid’in yolunu tuttu. Ancak Hırvat oyuncu, İspanya’da bir türlü istenilen patlamayı yapamayınca gözden düştü. Atletico’nun dün Alaves’i 3-0 yendiği maçta ilk golü Kalinic atsa da İspanyol basını Hırvat golcünün kiralanacağı görüşünde. (Güneş)

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