Galatasaray 'da Ocak transfer dönemi için girişimler hız kazandı. Sarı-kırmızılılar, Jose Mourinho'nun yıldız ismine kancayı attı. İtalyan basını Galatasaray ve Roma arasında kısa süre içnide görüşmelerin başlayacağını iddia ederken bonservis bedeli de ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

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OKAN BURUK'TAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalya kampında gazetecilerle bir sohbet toplantısı yaptı.

Buruk’un konuşmasından satır başları şöyle:

- Eleştiriler her zaman olacaktır. Kimin iyi niyetli, kimin kötü niyetli olduğunu anlayabiliyorsunuz. Benim ve Galatasaray’ın başarısız olmasını isteyenler var.

- Puan olarak daha yükseğini alabilirdik ama araya başa baş girmemiz bizim için önemliydi.

- Icardi’de her şey benim kontrolümde gelişiyor. Sonuçta elimizde robotlar yok. Bazısının özel hayatıyla ilgili, bazısının psikolojik problemi oluyor. Hepsini kabul edip, onlara doğru bir şekilde yaklaşarak onları takımın içinde tutmamız gerekiyor.

- Arjantin’de net bir santrfor yok. Icardi’nin her zaman kadronun içinde olması gerektiğini düşünüyorum.





- Santrfor, Galatasaray için çok önemli bir pozisyon. Hepimiz Icardi’nin kalmasını isteriz ama erken konuşuyoruz. Sezonu bitirmek lazım. Şu anda yapılacak bir şey yok.

- (Ronaldo gibi bir ağabey ister misiniz?” sorusuna) Hocalar iyi oyuncuları ister. Hocaların istemesi bitmez.

- Yusuf Demir, aramıza geç katılan oyunculardan biri. Kendisinden beklentimiz yüksek, önemli bir yatırım yaptık. 18 yaşında Barcelona görmüş bir oyuncu. Yusuf’u yeniden Barcelona’daki seviyesine, isteğine ve motivasyonuna çekmemiz gerekiyor.

- Olympique Lyon’da oynayan Moussa Dembele iyi bir oyuncu. Sezon sonunda da sözleşmesi bitiyor. Bütün kulüpler için iyi bir opsiyon ama devre arası almak zor.

- Hiç oyuncu almasak da şampiyonluğa yetecek kadromuz var. Ancak imkan olursa kadroyu güçlendirme adına düşünebiliriz.

- Tüm oyuncuları seyrediyoruz. Belki ocak ayında bir tasarrufumuz olur. Rıdvan Yılmaz, Halil Akbunar ve Deniz Undav iyi oyuncu. Hepsini değerlendiriyoruz. Ama görüşmemiz olmadı.

YOLCULAR DA NETLİK KAZANMAYA BAŞLADI

Galatasaray'da yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un performanslarından memnun kalmadığı Patrick Van Aanholt ve Haris Seferovic'in ayrılığına onay vereceği ifade ediliyor.





Ayrıca bazı futbolcuların da kiralık olarak takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.

Sarı-kırmızılılar Ocak transfer döneminde hem yerli hem yabancı birçok alternatif ismi gündemine aldığı ve kısa süre içinde girişimlerin hız kazanacağı öğrenildi.

İTALYA'DAN FLAŞ İDDİA: GALATASARAY, VINA'YI İSTİYOR

İtalyan basınında yer alan habere göre Galatasaray, Roma'nın Uruguaylı sol beki Matias Vina'yı transfer etmek istiyor. Roma'nın Palmeiras'tan 13 milyon Euro'ya transfer ettiği Vina'yı teknik direktör Jose Mourinho'nun takımda görmek istemediği ve Galatasaray'ın girişimlere başladığı kaydedildi.

Roma'nın 13 milyon Euro'ya transfer ettiği Matias Vina için zara etmeyi bile göze aldığı ve bu oyuncunun ayrılığı için 8 milyon Euro'ya kadar ineceği aktarıldı.

Fotball Italia'nın Nico Schira'nın bilgilerine dayandırdığı haberde şu ifadeler yer aldı;





"Roma'nın Ocak ayında Matias Vina'yı satmaya hazırlandığı ve Galatasaray'ın Uruguaylı ile ilgilendiği bildiriliyor. 25 yaşındaki oyuncu sol bek, kanat bek veya stoper olarak görev yapıyor ve Ağustos 2021'de Palmeiras'tan 13 milyon Euro'ya transfer edildi.

Roma'da oynamak için büyük mücadele etti ve bu sezon şimdiye kadar Serie A ile Avrupa Ligi arasında sadece yedi maça çıktı. Leonardo Spinazzola'nın sakatlıktan dönüşü sonrası Vina'nın şansı daha da azalacak.

Nico Schira'nın haberine göre Galatasaray, 2022 Dünya Kupası'na Uruguay ile katılan Vina'yı transfer etmek istiyor. Zaten yaz boyunca Türkiye'ye transferi konuşuluyordu. Roma zarar etmeye hazır görünüyor.

Ola Solbakken'i Bodo/Glimt'ten serbest oyuncu olarak yeni transfer eden Roma'nın ayrılacak isimlerden gelir elde etmesi bekleniyor."