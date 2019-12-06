Galatasaray ara vermedi

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda, önceki akşam Tuzlaspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında tam süre alan futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise salonda core ve stabilizasyon hareketleriyle antrenmana başladı. Daha sonra sahada beşe iki dar alan pas oyunu oynandı. Antrenmanın devam eden bölümünde dar alanda pasa yönelik çalışma yapılırken ana bölümünde çift kale oyun yapıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Takım kampa giriyor

Sarı-Kırmızılı ekip, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını bu akşam saat 17.30’da yapacağı antrenmanla tamamlayarak mücadele öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.