Galatasaray ara transferde bombayı patlatıyor!

Yaz transfer döneminin flaş takımı Galatasaray , devre arası için de hamlelerini hazırlamış durumda. Sarı-Kırmızılılar, öncelikle kanatlara takviye yapmak istiyor.

Yerli oyuncu ihtiyacı

Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerin tamamını kullanmakta mevcut yabancı kuralının etkisiyle sıkıntılar yaşıyor. Yerli rotasyonundan da şu ana kadar istediği katkıyı alamayan Sarı-Kırmızılılar, takımdaki yerli oyuncu havuzunu genişletmek istiyor.

Kerem & Yunus beklentileri karşılayamadı

Galatasaray'da hücum hattının iki kanadında yerli isimler tercih edilerek sezona başlanmıştı. Fakat şu ana kadar Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'den istenen verim sağlanmış değil.

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon ligde 11 maça çıkarken 2 gol kaydetti. Yunus Akgün ise 9'una ilk 11'de başladığı 10 lig maçına 1 asistle skora katkı sağlayabildi.

Halil Akbunar imzaya hazır

Cim Bom'un gündemindeki kanat oyuncularından biri Halil Akbunar... Taraflar arasında anlaşmanın tamamlandığı belirtiliyor.

Kanat transferinde büyük bombasını patlatmaya hazırlanan Galatasaray'ın gündemindeki ikinci isim ise Halil Akbunar. Sarı-Kırmızılı yönetim, Westerlo forması giyen 28 yaşındaki futbolcuyla bir süre önce prensip anlaşmasına varmıştı. Tarafların bu kez kontrat detaylarını da masaya yatırdığı ve transfer için artık gün saydıkları öğrenildi.

Belçika ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Halil'in, bonservis bedeli olmaksızın ara transferde Cim Bom'a imza atmaya hazırlandığı belirtiliyor. Bu transferin gerçekleşmesindeki en büyük etkenlerden biri de, Halil Akbunar'ın Belçika'da bir türlü oturum izni alamamış olması.

Cengiz, Aslan oluyor!

Kadrosunu iki kanat oyuncusuyla birlikte güçlendirmeye karar veren Sarı-Kırmızılılar, bir süredir transfer gündeminde yer alan Cengiz Ünder'le büyük ölçüde anlaştı. Marsilya'da istediği süreyi alamayan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, satın alma opsiyonuyla kiralanacak.

Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi... Sarı- Kırmızılılar, Cengiz Ünder'i kadrosuna katma yolunda büyük mesafe kat etti. Devre arasında kadrosunu iki kanat oyuncusuyla birden güçlendirmeye karar veren Cim Bom'da, bir süredir transfer gündeminde yer alan Cengiz Ünder için girişimler sıklaştırıldı. Hocası Tudor'la bir türlü yıldızı barışmayan ve Marsilya'da istediği süreyi alamayan 25 yaşındaki futbolcu, sonunda Galatasaray'ın teklifine "Evet" cevabını verdi. Sarı- Kırmızılılar, Milli yıldızı sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamaya hazırlanıyor. Marsilya cephesi de oyuncuyu göndermeye sıcak bakıyor.

Erden Timur ilgileniyor

Bu sezon bir türlü ilk 11'e kendisini kabul ettiremeyen Cengiz, ligde 12 maça çıkmasına rağmen sadece 474 dakika şans bulabildi ve 1 asiste imza attı. Şampiyonlar Ligi'nde de 6 maçta sadece 167 dakika oyunda kalan Cengiz, artık son dakikaların hamle oyuncusu olmak yerine, düzenli forma giyebileceği bir yerde rekabete girmek istiyor. Genç yıldız, Galatasaray'da bu isteğini gerçekleştireceği inancına sahip. Yaz transfer dönemine damgasını vuran Erden Timur, bu transferle de bizzat ilgileniyor. Önümüzdeki haftalarda kiralama operasyonunun daha somut bir zemine oturacağı tahmin ediliyor.

Metin Karabaş