Galatasaray antrenmanında yüksek tempo

Galatasaray’ın dün sabah Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanın, oldukça yüksek tempoda geçtiği öğrenildi.

Başta Mariano ve Marcao olmak üzere savunma oyuncularına Terim’den özel uyarı geldi.

Fatih Terim'in, koşu seviyesinin son derece yüksek olduğu Şampiyonlar Ligi ortamına takımının uyum sağlayabilmesi için kondisyoner Bartali ile birlikte böyle bir karar aldığı bildirildi.

Lemina, idmanlardaki üstün performansıyla dikkat çekiyor. Şener ise forma mücadelesine devam ediyor.

Galatasaray’ın yarın Brugge’ün stadında yapacağı antrenmanda ise son taktik toplantı gerçekleşecek.







