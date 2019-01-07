Galatasaray antrenmanında şok! Fatih Terim erken bitirdi

İkinci yarı hazırlıklarını günde çift idman yaparak sürdüren Galatasaray'da akşam antrenmanında dolu sürprizi yaşandı.

07 Ocak 2019, Pazartesi 19:00 Son Güncelleme:
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Galatasaray antrenmanında şok! Fatih Terim erken bitirdi

Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Galatasaray, günde çift idman yaparak çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalarına tam gaz devam Galatasaray'da, akşam antrenmanında dolu sürprizi yaşandı.

Yağışın artmasının ardından idmana ara veren Fatih Terim, dolunun hafiflemesiyle birlikte çalışmayı yeniden başlattı.

Galatasaray yarın saat 15.00’de Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile hazırlık maçı yapacak.

Belek'te hazırlıklarını sürdüren Sarı Kırmızılı ekip, çalışmalarına yarın sabahtan itibaren devam edecek.

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