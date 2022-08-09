Galatasaray, Anthi Vasilantonaki ile sözleşme yeniledi

2019-2020 sezonunda Galatasaray forması ile mücadele eden Yunan smaçör, 2020-2021 sezonunu ise Aydın Büyükşehir Belediye takımında geçirmişti. Geçtiğimiz yıl yeniden kadroya katılan Anthi, kulüple 1+1 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

Profesyonel voleybol kariyerine 2010 yılında Yunanistan 2. Ligi takımlarından Vyronas'da başlayan 1996 doğumlu başarılı smaçör, sırasıyla Panathinaikos, Imoco Volley, Yamamay Busto, Igor Gorgonzola Novara, Lardini Filottrano, Galatasaray ve Aydın Büyükşehir Belediye takımlarında forma giydi.