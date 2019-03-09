Galatasaray Antalyaspor'a bileniyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

09 Mart 2019, Cumartesi 13:02
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Galatasaray Antalyaspor'a bileniyor

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Yuto Nagatomo, kendisi için hazırlanan özel program dâhilindeki çalışmalarını sürdürdü.

Galatasaray, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 18.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamlayarak maç öncesi kampa girecek.

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