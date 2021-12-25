Galatasaray - Antalyaspor maçının öne çıkan rakamları

Ligde geride kalan 18 maçta altı galibiyet, altı beraberlik ve altı yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, haftaya 24 puanla 12. sırada girdi. Galatasaray , ilk yarının son haftası öncesinde 45 puanlı lider Trabzonspor 'un 21 puan gerisinde yer alıyor.

Galatasaray, son maçında Adana Demirspor'a 2-0 mağlup oldu. Bu muhtemelen Fatih Terim'in menajerlik kariyerinde yaşadığı en kötü dönemlerden biri ve bu çöküşten nasıl çıkacağına dair teknik kadronun fikirleri tükenmiş görünüyor. En büyük sorun, bu takımın hiçbir parçası şu anda çalışmıyor gibi görünmesi. İkinci kaleci İsmail Çipe de çok büyük hayal kırıklığı yarattı, bekler beklentileri karşılamıyor ve orta saha ve forvetlerin tutarsızlığı, son vuruşlardaki yetersizliği devam ediyor. Fatih Terim'in kulüpte sınırsız kredisi olsa da burada kazanamazsa büyük kriz çıkabilir.

Antalyaspor, son maçta Kasımpaşa ile berabere kaldı. Bu muhtemelen Nuri Şahin'in devralmasından bu yana en zayıf performanslarıydı. Maçın temposunu Kasımpaşa'ya bıraktılar, ileri uçta boşluk bulamadılar ve sonunda mağlubiyetle ayrıldı. Nuri Şahin, Galatasaray'daki durumun çok iyi farkındadır. Bu nedenle Antalyaspor'un kendi yarı sahasında oyunu kabul etmesi hızlı ataklarla sonuca gitmesini bekleyebiliriz.

Fatih Terim'in durumu tersine çevirmesi için sembolik bir son şans olduğu için, sahasında sahip olduğu her türlü silahı, özellikle psikolojik silahları kullanacağını ve takımının zafere taşıyacağı muhtemel.

Oran Analizi

Galatasaray için beraberliğe 3.45 oran verildiği toplam 3 maçın hiçbiri berabere bitmezken, rakiplerine 4.2 oran verildiği toplam 4 maçta hiç kaybetmedi.

Galatasaray için 3.5 alt oranı 1.31 olduğunda toplam 3 maçın hepsi 3.5 alt, 3.5 üst oranı 2.55 olduğunda toplam 4 maçın hepsi 3.5 alt bitti.

Galatasaray için rakiplerine ikinci yarı 3.9 oran verildiği toplam 3 maçta hiç kaybetmedi.