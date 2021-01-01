Süper Lig'de yarın Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadele, iki takımın başındaki teknik direktörlerin, Fatih Terim ile Ersun Yanal'ın 14. karşılaşması olacak.

Daha önce 13 kez birbiriyle karşılaşan Fatih Terim ve Ersun Yanal'da dikkat çeken ilk detay Terim'in Yanal'a karşı Galatasaray ile mücadele etmesi...

İkinci detay ise Galatasaray'ın 20 yıllık Kadıköy deplasmanın hasretini Ersun Yanal'ın yönetiminde sonlandırması.

Bir de kupa maçı var tabii ki... 2013 yılında Kadir Has Stadı'nda oynanan Süper Kupa maçını Fatih Terim'in liderliğinde Galatasaray, Ersun Yanal'ın başında olduğu Fenerbahçe 'yi 1-0 yenerek kupaya uzanmıştı.

İki teknik adam, 12 Süper Lig 1 de Süper Kupa olmak üzere bu zamana kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 5'i Fatih Terim kazanırken 1 maçı da Ersun Yanal 2002 yılında Gençlerbirliği'nin başındayken kazandı. Aralarındaki 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Şimdi gözler yarın Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanacak maça çevrildi. Bakalım bu iki tecrübeli teknik adamın karşılaşmasında galip gelen taraf hangi isim olacak.

FATİH TERİM & ERSUN YANAL

Tarih Fatih Terim Ersun Yanal Stat Sonuç

23-02-2020 Galatasaray Fenerbahçe Kadıköy 3 - 1 S.L.

28-09-2019 Galatasaray Fenerbahçe Seyrantepe 0 - 0 S.L.

14-04-2019 Galatasaray Fenerbahçe Kadıköy 1 - 1 S.L.

11-08-2013 Galatasaray Fenerbahçe Kayseri Kadir Has 1 - 0 R.K.

02-03-2013 Galatasaray Ekişehirspor Eskişehir Atatürk 0 - 0 S.L.

06-10-2012 Galatasaray Eskişehirspor Seyrantepe 1 - 1 S.L.

22-01-2012 Galatasaray Eskişehirspor Eskişehir Atatürk 0 - 0 S.L.

15-02-2004 Galatasaray Gençlerbirliği Ankara 19 Mayıs 2 - 2 S.L.

31-08-2003 Galatasaray Gençlerbirliği Atatürk Olimpiyat 2 - 1 S.L.

11-05-2003 Galatasaray Gençlerbirliği Ali Sami Yen 1 - 1 S.L.

24-11-2002 Galatasaray Gençlerbirliği Ankara 19 Mayıs 0 - 1 S.L.

18-12-1999 Galatasaray Denizlispor Denizli Atatürk 4 - 2 S.L.

04-10-1996 Galatasaray Denizlispor Ali Sami Yen 2 - 0 S.L.

Organizasyon O G B M A Y

Süper Lig 12 4 7 1 16 10

Süper Kupa 1 1 0 0 1 0

Toplam 13 5 7 1 17 10