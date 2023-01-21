Okan Buruk yönetiminde sezonun şu ana kadar olan bölümüne damgasını vuran Galatasaray , her iki kulvarda da yoluna iddialı şekilde devam ediyor. Hafta içindeki Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Alanyaspor 'u deplasmanda yenen ve çeyrek finale yükselen Sarı-Kırmızılılar, aynı zamanda galibiyet serisini 11 maça çıkarmış oldu. Teknik direktör Okan Buruk böylece Mustafa Denizli ve Fatih Terim'in 10 maçlık rekorunu kırarak adını Galatasaray tarihine yazdırmayı başardı. Cim Bom, bu akşam ligde Antalyaspor'u konuk ediyor ve Sarı-Kırmızılılar hem galibiyet serisini 12 maça çıkarmayı hem de zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Galatasaray-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Galatasaray-Antalyaspor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Galatasaray-Antalyaspor muhtemel 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois (Emre), Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi

Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Veysel, Ömer Toprak, Güray, Ufuk Akyol, Soner, Ndao, Larsson, Doğukan, Sinan Gümüş

Aylar sonra tam kadro

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aradan itibaren birçok sakatlıkla boğuşan Sarı-Kırmızılılar, aylar sonra ilk kez sahaya tam kadro çıkacak. Antalyaspor maçı öncesi Galatasaray kadrosunda sakat veya cezalı hiçbir oyuncu bulunmuyor. İdeal 11'ini kullanma fırsatı bulan Buruk'un, son taktik provada birkaç farklı deneme yaptığı öğrenildi.

Tüm biletler tükendi

Galatasaray'ı zorlu Antalya sınavında taraftarı da yalnız bırakmayacak. Maç biletleri satışa çıktığı gibi tükendi. PFDK tarafından ceza verilen blokeli tribünlerin devri için de sosyal medya üzerinden ciddi bir kampanya başlatıldı. Kombine kart sahiplerinin de mutlaka tribünde olmasını isteyen yönetim, statta en az 45 bin seyirci bulunmasını bekliyor.

Galatasaray'ın en önemli kozu Icardi

İlk 11'de başladığı geçen haftaki Hatayspor maçında atılan ilk 3 gole de büyük katkı sağlayan Icardi, bugün Antalyaspor karşısında da Galatasaray'ın en önemli kozu olacak. Hafta içinde Alanyaspor'la oynanan kupa mücadelesinde oyuna sonradan dahil olan ancak rölantide oynayan Arjantinli süperstar, bu kez taraftarın da desteğiyle patlama yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray: 32 Antalyaspor: 7

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig’de bugüne kadar 53 kez rakip oldu. Sarı-Kırmızılılar 32 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Kırmızı-Beyazlılar ise 7 defa rakibini mağlup etti. 14 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı. Galatasaray’ın 102 golüne, Antalyaspor 47 golle karşılık verdi.

Son dönemde büyük fark

Aslan, Antalyaspor’a karşı hepsi Süper Lig’de olmak üzereson 13 maçta kaybetmedi. Sarı Kırmızılılar, Güney ekibineen son 16 Nisan 2016 tarihinde Antalya’da oynanan mücadelede 4-2 mağlup oldu. Bu maçlarda Galatasaray 9 galibiyet elde ederken, 4 karşılaşma da berabere tamamlandı.

İç sahada müthiş karne

Galatasaray Süper Lig’de bu sezon evinde 8 maça çıktı. Aslan, bu mücadelelerde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 19 puan aldı. Cim Bom sahasındaki maçlarda 18 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü. SarıKırmızılılarligde sahasında son olarak Hatayspor ile karşılaştı verakibini 4-0 yendi.

Ligin en az gol yiyeni

Cim Bom, Süper Lig’de bu sezon oynadığı 18 müsabakada filelerinde 13 gole engel olamadı. Sarı Kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca bu sezon ligde oynadığı 8 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.

4 futbolcu kart sınırında

Galatasaray’da 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Berkan Kutlu ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Antalyaspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda 21. haftada deplasmanda oynanacak Giresunspor maçında cezalı duruma düşecek.

İstanbul'da son galibiyet 13 yıl önce

Akdeniz ekibi Antalyaspor, rakibi Galatasaray'ı deplasmanda en son 13 yıl önce aldı. Kırmızı beyazlı ekip 2009-2010 sezonunda deplasmanda oynadığı maçta sarı kırmızılı ekibi Tita ve Velsel Cihan'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ettikten sonra rakibine karşı bir daha deplasmanda galibiyet elde edemedi.

Antalyaspor'da 5 eksik var

Antalyaspor'da zorlu Galatasaray maçında 5 eksik oyuncu bulunuyor. Kırmızı beyazlı ekipte Ghacha, Fredy ve Haji Wright sakatlıkları dolayısıyla, geçen hafta oynanan Giresunspor maçında direkt kırmızı kart gören Fernando Martins ile sarı kart görerek cezalı duruma düşen Fedor Kudryashov da takımdaki yerlerini alamayacak. Antalyaspor'da orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu ise mücadelede şans bulması ve kart görmesi halinde ise bir sonraki hafta Antalya'da oynanacak Ümraniyespor maçında cezalı duruma düşecek.