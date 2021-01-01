Süper Lig'in lideri yeni yılın ilk maçında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. 16. hafta maçında Galatasaray sahasında konuk edeceği Antalyaspor'u yenerek liderliğini devam ettirmek istiyor. Son maçında Hatayspor'a 6-0 yenilen Antalyaspor ise deplasmanda kazanarak moral bulma peşinde. Galalatasaray'da Fatih Terim cezalı, Omar Elabdellaoui ise yaşadığı şanssız kaza nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Omar Elabdellaoui forma giyemeyecek

Sarı-kırmızılı ekipte yılbaşı kutlamalarında elinde havai fişek patlayan Omar Elabdellaoui, kırmızı-beyazlılara karşı sahaya çıkamayacak. Hastanede tedavisi devam edilen 29 yaşındaki Norveçli sağ bek, takımdaki yerini alamayacak.

Üç futbolcunun sakatlıkları sürüyor

Galatasaray'da Ryan Babel, Oghenekaro Etebo ve Sofiane Feghouli'nin sakatlıkları devam ediyor. Kondisyonerler eşliğinde çalışan Babel ile tedavileri süren Etebo ve Feghouli, hafta içinde takım antrenmanlarına katılamadı.

Üç futbolcunun da yarınki müsabakada forma giymesi beklenmiyor. Sarı-kırmızılı ekibin genç orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, kart cezası nedeniyle Antalyaspor'a karı forma giyemeyecek.

Ligin 15. haftasındaki Trabzonspor müsabakasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Taylan, Akdeniz temsilcisiyle yapılacak karşılaşmada takımdaki yerini alamayacak.

Beş oyuncu ceza sınırında

Galatasaray'da kaptan Arda Turan, Ömer Bayram, Younes Belhanda, Marcao ve Christian Luyindama, Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda 17. haftadaki İttifak Holding Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek. Galatasaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) izolasyon ve karantina süreci dolan üç futbolcu kadroda yer alabilecek.

Koronavirüs testi pozitif çıkan kaleci Fatih Öztürk ile sol bek Emre Taşdemir'in izolasyon, tedavi ve takip süreçleri tamamlandı. Ailesindeki koronavirüs vakası nedeniyle karantinada olan ve testleri negatif çıkan Mbaye Diagne de takımla çalışmalara başladı. Üç futbolcu da teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda Antalyaspor müsabakasında forma giyebilecek.

Terim'in cezası sürüyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor maçında cezası nedeniyle kulübede yer alamayacak. Ligin 13. haftasındaki Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Fatih Terim'e gördüğü kart ve sonraki eylemlerinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 5 maç men cezası verdi. Tahkim Kurulu ise tecrübeli teknik adamın cezasını 4 maça indirdi.

Ligin 14. haftasındaki Göztepe ve 15. haftasındaki Trabzonspor maçlarında cezası nedeniyle görev yapamayan Terim, Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde de soyunma odası ve yedek kulübesine gireyemeyecek. Terim'in yokluğunda takımın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin olacak.

Antalyaspor maçıyla cezasının 3 maçlık bölümünü çekmiş olacak Terim'in 1 maçlık cezası kalacak. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, ligin 17. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor maçında görev almayarak cezasını tamamlayacak.

Galatasaray son 8 maçta mağlup olmadı

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 8 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Kırmızı-beyazlılar karşısında son yenilgisini 2016'da alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 4 sezonda rakibiyle yaptığı lig maçlarında mağlubiyet görmedi.

Bu süreçte 6 galibiyet, 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 23 gol atarken, sadece 6 gol yedi. İki takımın İstanbul'da yaptığı 24 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 15-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 5 müsabakada da berabere kaldı. Galatasaray'ın İstanbul'daki 52 golüne, Antalya ekibi 23 golle karşılık verdi.

Bu arada taraflar arasında İstanbul'da yapılan son 12 lig maçının 6'sını Galatasaray, birini Antalyaspor kazandı, 5 müsabaka da berabere bitti. Öte yandan Antalyaspor, rakibi karşısındaki toplam 7 galibiyetinden 4'ünü deplasmanda elde etti.

Galatasaray, sahasında 10 yıldır kaybetmiyor

Galatasaray, son 10 yılda Akdeniz temsilcisiyle İstanbul'da oynadığı lig maçlarında mağlup olmadı. Kırmızı-beyazlılara sahasında son olarak 2009-2010 sezonunun ikinci yarısında 8 Mayıs 2010'da yenilen sarı-kırmızılılar, sonrasındaki süreçte evinde rakibine maç kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu dönemde Antalyaspor ile sahasında yaptığı 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılıların attığı 25 gole Akdeniz temsilcisi 7 golle karşılık verebildi. Galatasaray, Antalyaspor ile evinde oynadığı son 3 lig maçını da kazanırken toplamda 13 gol atıp, kalesinde gole izin vermedi.