Galatasaray - Antalyaspor maçı iddaa oranları

Spor Toto Süper Lig'de üst üste 8 maç kazanan Galatasaray , hafta arası Ziraat Türkiye Kupası'nda da Alanyaspor 'u eleyerek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Sarı-kırmızılı takımın tüm kulvarlardaki galibiyet serisi 11 maça yükseldi. Alanya deplasmanına götürülmeyen Fernando Muslera, Sacha Boey ve Sergio Oliveira'nın Antalyaspor karşısında ilk 11'deki yerlerine geri dönmesi bekleniyor. Sol bekte Leo Dubois, orta alanda Lucas Torreira forma giyecek. "8+3 kuralı" nedeniyle Milot Rashica yedekte bekleyecek; hücum kanatlarında Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ı izleyeceğiz. Gole en yakın isim Mauro Icardi olacak; Icardi'ye orta alandan Dries Mertens destek verecek.

GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Hafta arası kupada Kayserispor'a 2-0 kaybeden Antalyaspor ise forma olarak Galatasaray'ın tam tersi istikametinde... Ligde oynadıkları son 5 maçı kazanamadılar (2B 3M) ve 18 puanla düşme hattının 1 basamak (1 puan) üzerinde yer alıyorlar. Akdeniz ekibi İstanbul deplasmanına 5 eksikle geldi. Fedor Kudryashov (sarı kart) ve Fernando Martins (kırmızı kart) cezalı. Haji Wright, Fredy ve Houssam Ghacha sakat. Yeni transfer Erdal Rakip son antrenmanda takımla birlikte çalıştı; durumu maç saati netleşecek. Beklerde Bünyamin Balcı (sağ) ve Güray Vural (sol) ile kanatlarda Alassane Ndao (sağ) ve Doğukan Sinik (sol) formaya en yakın isimler... Orta sahanın merkezinde "Soner Aydoğdu, Ufuk Akyol & Hakan Özmert" üçlüsünü görebiliriz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray'ın ligde oynadığı son 7 maçın tamamı "2.5 ÜST" bitti. (7 maç - 26 gol)

- Antalyaspor'un deplasmanda oynadığı son 5 lig maçının 4'ü "2.5 ALT" bitti. (5 maç - 10 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran seçenekleriyle iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu! %33'lük kesim oldukça formda olan sarı-kırmızılı takımdan Aslantepe'de bir galibiyet daha bekliyor... %16'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.